Gabriel Deck explica los motivos de su regreso al Real Madrid tras su paso por la NBA

El regreso de Gabriel Deck al Real Madrid ya es oficial tras su breve paso por la NBA.E El alero argentino firma hasta 2024 y contará como extracomunitario en la plantilla merengue. El propio jugador, en sus primeras palabras tras firmar el contrato con el Real Madrid, ha agradecido el apoyo del club y ha explicado las razones de su vuelta.

La marcha de Deck, cabe recordar, estuvo marcada por la polémica. El alero se marchó en plena temporada en un movimiento que pilló desprevenido a todo el aficionado. Además, dado el momento que atravesaba el Real Madrid, su salida dejó muy tocada la plantilla merengue. Ahora, en esta segunda etapa, el argentino espera poder dar mucho más con el objetivo de levantar nuevos títulos.

Deck ha asegurado que "el Real Madrid lo significa todo" y que es "un orgullo y un privilegio" regresar porque "lo echaba de menos". "He vivido muchísimos momentos muy bonitos y eso me ha llevado a tomar la decisión de volver", ha explicado el jugador argentino, que ha definido su sensación como "muy bonita en todo el tiempo" que pasó en la capital.

"Creo que todo eso me ha llevado a tomar la decisión de estar aquí de vuelta. También en forma de agradecimiento al club que me ha dado tanto", ha reconocido Gabriel Deck en su primera entrevista a los medios del club. Según Deck, el Madrid lo "significa todo" porque tras Argentina es el club que le permitió mostrarse al mundo. "Me ha dado muchísimo y es un privilegio".

El objetivo de Deck es "poder ayudar y aportar para el equipo en lo que sea", bien como antes "o mejor". "Intentaré aportar mi mejor baloncesto, determinación y predisposición para trabajar y seguir día a día como lo hice anteriormente", ha subrayado el alero.

Recuerdo del Real Madrid