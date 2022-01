Gabriel Deck, la peor cara de la NBA: mala salida del Real Madrid y con rumores de fichar por el Barça

Gabriel Deck (Argentina, 1995) llegó al Real Madrid con apenas 23 años y tras hacerse hueco en San Lorenzo de Almagro. El alero rompía con el perfil habitual de jugador. Ni era el más rápido, ni el más fuerte, ni el más técnico. Sin embargo, su sencillez sobre la pista le llevó a incorporarse al cuadro merengue. Tal fue su explosión que tres años después del salto al baloncesto europeo decidió probar fortuna en la NBA. Una aventura para muchos precipitada, que no se gestionó de la mejor manera y que ha acabado siendo un batacazo para el jugador de la Albiceleste.

Oklahoma City Thunder, la franquicia que fichó a Gabriel Deck, ha decidido prescindir de sus servicios. El alero argentino ha sido cortado tras participar en apenas cinco partidos esta temporada y que se suman a las escasas diez presencias de la temporada 2020/2021. Si bien el curso pasado logró promediar más de 20 minutos y casi nueve puntos por encuentro, esta campaña su aportación se ha limitado a menos de ocho minutos y ni siquiera tres puntos por duelo disputado. Un papel que ha acabado con su corte del equipo.

El futuro de Gabriel Deck, ahora, está en el aire. No hay rumores de que pueda pasar a alguna otra franquicia. Y todas las miradas apuntan a un posible regreso a Europa. Su sueño sigue siendo hacerse un hueco en la NBA, pero por el momento no hay movimientos entre los equipos de la mejor liga de baloncesto del mundo. Las dos temporadas de Deck en la NBA se han resumido en tímidos números, pocas oportunidades y algo más de cinco millones de dólares obtenidos.

En caso de regresar a Europa, Gabriel Deck tendrá que decidir si volver a España o probar suerte en alguno de los grandes de Euroliga. Según la web oficial de la ACB, el Real Madrid mantiene el derecho de tanteo sobre el argentino. Por lo tanto, si el Barça quisiera hacerse con el alero, debería superar siempre la propuesta que pudiera hacer el conjunto merengue. De repetirse el 'caso Mirotic', el varapalo para aficionado madridista sería notable tratándose de un jugador que ya salió de mala manera.

La marcha a la NBA

La salida de Gabriel Deck del Real Madrid se produjo poco después de la de Facundo Campazzo. Sin embargo, las formas en las que se llevó a cabo su marcha fueron completamente opuestas. El base controló los tiempos, dejó clara su fecha de salida y jugó hasta el último día que estaba previsto pese a que se estaba jugando el físico. La marcha de Deck, por el contrario, no fue pública para el aficionado hasta horas antes de coger un avión rumbo a Estados Unidos.

Pocos sabían que Deck estaba jugando su último partido con el Real Madrid. Fue el duelo de Euroliga ante el Fenerbahçe y el conjunto merengue, pese a las bajas, logró certificar su clasificación para los playoffs. Antes de llegar a las doce de la noche, estalló la noticia. Faltaban unas horas para que el Real Madrid jugara El Clásico, pero todas las miradas estaban puestas en cómo suplir a Deck teniendo en cuenta las bajas con las que contaba el equipo merengue.

El Real Madrid perdía a un gran jugador, puede que de lo mejor de la temporada, pero obtenía un ingreso por su salida. Además, ponía fin a los rumores de meses atrás donde se estaba hablando constantemente de la NBA. El alero se marchaba a cumplir su sueño con un buen contrato, pero sin tener asegurado un futuro fructífero.

El 'sonido' culé

Los últimos meses no han sido fáciles para Deck. Él ha insistido en quedarse en la NBA, pero la última decisión de los Thunder no le ha favorecido. Por ello, en medio de esta crisis de minutos, surgió la opción del Barcelona. El rumor no sentó bien en Madrid, pues supondría ver a uno de los mejores jugadores de los últimos años vistiendo la camiseta del eterno rival. Supondría repetir el 'caso Mirotic', pero además con un jugador que no salió de la manera ordenada que se esperaba.

Deck, sin embargo, desmintió cualquier negociación y se centró en su proyecto NBA. Algo que, después de ser cortado por la franquicia de Oklahoma, puede dar un vuelco. El rumor sobre el Barça puede recuperarse y lo único que está claro es que, como refleja la ACB, el Real Madrid cuenta con la opción del derecho de tanteo sobre Deck.

