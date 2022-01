España prueba su nueva generación: Eurobasket y Mundial para olvidar en 2022 a los Gasol

Termina 2021, un año cargado de emociones. Vamos a por el 2022! 💪🏽



2021 comes to an end, a year full of emotions. Let’s get after 2022! 💪🏽



Acaba el 2021, un any ple d'emocions. Anem a pel 2022! 💪🏽 pic.twitter.com/Ck1n0sQCMD