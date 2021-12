Mirotic desvela la peor cara de los Chicago Bulls y 'salva' a Rondo: "Las estrellas lo manejan todo"

Nikola Mirotic ha sido el primer protagonista de El Gancho de Daimiel, el nuevo programa de Movistar + basado en las entrevistas más intimistas con las estrellas del baloncesto. El jugador del FC Barcelona ha relatado su carrera, con especial atención a su paso por la NBA y su regreso a España de la mano del conjunto catalán. El hispano-montenegrino ha mostrado su cara más desconocida y ha confesado sus momentos más duros.

El interior, que ya en su día dio detalles de las razones de su fichaje por el Barça, ha destacado el mal momento personal que llevó a vivir en Estados Unidos. Mirotic olvidó a su familia por centrarse en exceso en el baloncesto. Una situación que no le benefició y de la que acabó arrepintiéndose. Por ello, y tras la oferta del Barça, decidió regresar al baloncesto nacional pese a las críticas.

Además, Nikola Mirotic ha dado a conocer las tensiones que se vivieron en los Chicago Bulls durante su estancia. Butler, la gran estrella del equipo, se quedó solo en el vestuario por su actitud. Rajon Rondo, con quien Mirotic sigue hablando, fue clave al posicionarse con los más jóvenes.

Crisis en la NBA

"Yo diría cuando estuve en Estados Unidos. Había un momento en el que me sentía alejado de todo el mundo, hasta de mi propia familia. Estuve mucho tiempo fuera. Mi profesión me la tomo muy en serio y cuando quiero hacer algo bien lo doy todo. Cuando llegué allí, hasta me pasé. Dejé a la familia de lado. Hacía entrenamientos extras y viajes. Justo había tenido a mi hijo. Llegó un momento en el que dejó de disfrutar jugando.

Su lado familiar

"No estuve bien con mi familia y dije: 'Hay que volver a ser el Nikola de niño'. Cuando empecé todo. Volver a la Iglesia, a estar más tiempo con mi familia, pasar más tiempo con mis hijos. Cuando uno se da cuenta de que ha cogido otro camino, todo es más fácil. Tuve una crisis, una lucha dentro de mí. Al final, cuando estás en el campo te tienes que transformar porque tienes que competir. Lucho conmigo mismo porque siempre he tenido presión de demostrar lo que soy, y ahora he intentado estar tranquilo, pero muchas veces es incompatible".

La tensión en los Bulls

"Con Rondo sigo manteniendo relación. Es un tío diferente a los demás. Lo que más me acuerdo de esa época, era Butler por un lado y el resto por otro. Rondo se puso al lado de los más jóvenes, entendía de la dinámica, quería tener más unidad y que fuésemos una plantilla más conjunta. En la NBA las estrellas manejan todo, lo que pasa por ellos. Ellos dominan, manejan. A veces hay cosas que dices 'no puede ser, es insoportable', pero si lo permiten los propietarios es lo que se va a hacer y lo tienes que aceptar".

Las eternas críticas

"Al venir al Barcelona sabía lo que significaba y los palos que iba a recibir. Las críticas... Llevo toda la vida recibiendo críticas, desde que vine de Montenegro a España, de jugar con España y no con Montenegro, de irme a la NBA, de volver al Barcelona... Haga lo que haga, a la mayoría de la gente le sienta mal.

Su papel

"Me siento importante dentro del club. Antes de venir, sabía que hubo problemas porque no se ganaban títulos y el equipo no estaba al nivel que se merecía el Barça".

