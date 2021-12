Sarunas Jasikevicius salva a Laporta: el Barcelona de baloncesto y la esencia que necesita Xavi Hernández

El Fútbol Club Barcelona no puede pedirle otra cosa al 2022 que cerrar la crisis deportiva e institucional que se viene desarrollando desde 2020. Y eso pasa, en gran parte, por los resultados que obtenga el equipo de fútbol que ahora dirige Xavi Hernández. El exjugador llegó hace apenas unas semanas generando un tsunami de ilusión entre los aficionados, pero los encuentros no se han afrontado como se esperaba y la clasificación culé no ha mejorado. Un problema para Joan Laporta que, sin embargo, puede tener su solución en la observación de la sección de baloncesto.

Tradicionalmente ha sido el fútbol quien ha marcado los pasos de la sección de baloncesto. Y en más de una ocasión las ruedas de prensa de la sección de baloncesto han contado con preguntas sobre el fútbol, algo que en escasas ocasiones -o nunca- ha pasado al revés. Una dinámica que puede cambiar en el caso del Barça, donde el buen rendimiento del equipo de Sarunas Jasikevicius contrasta con la crisis en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana marcha actualmente segundo en la tabla de Liga Endesa y es el primero de la liga regular de Euroliga. Una dinámica que está acompañando de un buen juego, de la explosión de algunas estrellas señaladas como Niko Mirotic y, sobre todo, de muchos valores en cuanto al equipo se refiere. Sarunas Jasikevicius llegó el año pasado con el objetivo de alentar la resurrección de una sección que estaba encadenando fracasos y cambios de entrenador a la sombra de un triunfal Real Madrid. Y el lituano, que como Xavi sonó varias veces para llegar al banquillo, ha cumplido los objetivos.

El primer año concluyó con la consecución del título de Liga Endesa ganado al Real Madrid, así como con la clasificación para la Final Four de la Euroliga. El cuadro azulgrana, además, llegó invicto a esta fase en su pelea por el título continental. El cartel de favoritos lo tenían ellos. Sin embargo, acabaron fracasando ante un Anadolu Efes imparable. Las sensaciones, a pesar de todo, fueron positivas y el primer curso de Jasikevicius finalizó con un aprobado alto.

El Barça, más allá de resultados, había conseguido recuperar una esencia. Y esta temporada el estilo sigue siendo el mismo. Jasikevicius ha conseguido armar una plantilla a su gusto, algo que el curso pasado ya tuvo su primera fase de renovación del vestuario.

Y, a las incorporaciones externas, ha sumado el salto de algunos nombres de la cantera que en las últimas temporadas habían quedado olvidados en la jerarquía culé. Desde Sergi Martínez, que esta campaña está contando con más minutos que nunca hasta el punto de llamar la atención de Sergio Scariolo con la Selección. Otro de los nombres, el más reciente, es el de un Agustín Ubal de 18 años que se está intentando acoplar al baloncesto de élite.

Xavi Hernández, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 Reuters

El Fútbol Club Barcelona de Sarunas Jasikevicius, en definitiva, ha vuelto a unir al vestuario y a despertar la ilusión del Palau Blaugrana. Un ambiente de unidad que acaba con las tensiones que hubo en otros años entre estrellas y entrenador y que, entre otras ocasiones, se pudo comprobar en la reciente remonada del Barça al Unics Kazan: 20 puntos abajo en el último cuarto y un gesto de soberbia de Cannan que despertó a todo el barcelonismo presente.

Xavi Hernández, atento

El catalán comparte varias similitudes con Jasikevicius. La primera y más evidente es que ambos defendieron la camiseta azulgrana. También se caracterizan por el respeto que la afición les tiene. Y hasta han pasado por caminos similares al conseguir establecer un estilo propio en sus equipos previos. Ahora, Xavi Hernández tiene en Sarunas Jasikevicius el guía perfecto para huir de la catástrofe en Can Barça.

El que fuera internacional con España ha hablado en numerosas ocasiones del estilo del Barça y de recuperar ese ADN que caracterizó al equipo del que formó parte. Y también está apostando, en parte por la dificultad para acudir al mercado de fichajes, por el ascenso de nombres jóvenes que forman parte de La Masia. La gran duda es si conseguirá los resultados de 'Saras' en su primera temporada o si, según se está viendo, tendrá que esperar antes de detonar el inicio de una nueva etapa.

[Más información - Ferran Torres, la estrella que quiso mandar en el Valencia y por el que el Barça forzará sus cuentas]

Sigue los temas que te interesan