El Barça se queda sin Euroliga ante un gran Anadolu Efes liderado por Larkin y Micic

Victoria espectacular de Anadolu Efes frente al Barça en la gran final de la Euroliga que ha estado en un puño hasta las últimas posesiones. El equipo turco entrenado por Ataman estuvo liderado por su pareja estelar, Micic y Larkin, que aparecieron en el momento de la verdad para dar el título a los otomanos con acciones de absoluta genialidad [FC Barcelona 81-86 Anadolu Efes: Narración y estadísticas].

El Barça lo intentó hasta el final y, de hecho, llegó a remontar siete puntos al comienzo del último cuarto, igualando la contienda y teniendo varias opciones para decantar la balanza de su lado en unos minutos finales frenéticos. El gran partido de Cory Higgins no fue suficiente para darles el título 10 años después. La tercera tendrá que esperar.

Gran inicio de partido del Barça que comenzó muy agresivo en defensa con dos acciones ofensivas muy rápidas buscando el aro rival con velocidad. Sarunas Jasikevicius apostó de salida por un quinteto liderado por Nick Calathes como base, Higgins y Claver en los exteriores y Mirotic y Brandon Davies por dentro. Tras esa buena salida de los culés, Efes respondió con dos buenas acciones de Sanli por dentro. En líneas generales, nervios y acciones muy aceleradas en ambos equipos. Desde la banda, tanto ‘Saras’ com Ataman pedían calma a los suyos para intentar construir acciones más sosegadas y efectivas. Pero hasta en la lucha por el rebote había dudas. Hasta el momento, Sanli se consolidaba como el mayor peligro de los otomanos, mientras que el Barça se encomendaba al rebote ofensivo. 9-8 para los azulgranas a falta de 05:15.

Los dos equipos hicieron un primer cuarto bastante errático en el tiro, con las defensas muy agresivas y con mucha actividad en las ayudas para no dejar huecos. Acciones individuales al poste de Davis y Sanli y alguna acción de talento desde el tiro exterior. Aguantó bastante su quinteto titular en pista Jasikevicius ya que no lo modificó hasta los últimos dos minutos del primer acto, justo cuando mejor estaban. De hecho, un triple de Cory Higgins abría un pequeño hueco de cuatro puntos a su favor. El entrenador lituano estaba viviendo el partido con gran tensión y con muchas protestas a los árbitros. Tanto es así que hasta Pau Gasol tuvo que contenerle una vez para no irse a por los colegiados. La gran noticia para el Barça en el primer cuarto fue la nula aportación de Shane Larkin y Vasilije Micic por parte de Efes que propició la primera victoria parcial por 22-15 en el primer cuarto.

Los de Ataman no encontraban su hueco en el partido y el técnico buscaba en su torre, Pleiss, una variante para intentar hacer daño y controlar el rebote, faceta en la que estaban siendo arrasados. Las sensaciones eran malas, muy malas, con el los culés mandando incluso por 10 puntos de diferencia. Sin embargo, Efes encontró la reacción que buscaba gracias a un parcial de 0-7 liderado por un Larkin enrabietado que, a pesar de que no le estaban saliendo las cosas, ponía todo su corazón en sus intentos. El plan de Pleiss le dio buenos resultados a Ataman y con su aparición, los turcos se metieron de nuevo en el choque. Mejoraron algo sus porcentajes en el tiro y sus ataques empezaron a tener un poco más de sentido con un Larkin muy activo, pero sin acierto. El ‘0’ anotaba desde la línea de personal y ponía el 29-28 a falta de 5 minutos para el descanso.

La recuperación de Anadolu Efes era todo un hecho con un segundo cuarto estelar, repleto de trabajo y de una enorme intensidad defensiva. El parcial era de 7-20 en favor de los turcos. Además, un Barça sin ideas se entregaba al tiro exterior a la desesperada acumulando muchos fallos y una selección de tiro pésima. La reacción del conjunto turco en el segundo cuarto fue muy importante, pero gracias a la aparición de jugadores como Kuric, Higgins y de nuevo Brandon Davis, el Barça pudo salvar los muebles y marcharse 36-39 al descanso.

El Barça no se rendía y tras la reanudación se encomendaba al enorme talento de su jugador más diferencial, Cory Higgins, que empezaba a avisar con un triple frontal tras finta de mucha clase. Sin embargo, mientras Higgins aparecía en los culés, en Efes hacía lo propio un inspirado Shane Larkin que hacía de las penetraciones su sustento para seguir poniendo puntos en su zurrón, ampliando la ventaja del cuadro turco, que bailaba sobre una renta de unos siete puntos. Micic, con un triple más tiro adicional de escándalo, llevaba esa diferencia por encima de la decena y daba un primer aviso serio al Barça. Los azulgranas lo intentaban desde el perímetro, pero Larkin, que ya sentía su picorcito habitual, no rehuía el combate desde el triple y ponía el 44-55 a falta de 05:15 para el final del cuarto.

El Barça comenzaba a estar muy tocado, sin capacidad de reacción para dar la vuelta a una situación realmente complicada. Sin reducir la diferencia, el tercer cuarto se agotaba de forma inexorable. Aunque con Higgins todo era posible. Desde dentro y desde fuera, el exjugador de CSKA seguía creyendo en la remontada con un inmaculado cuatro de cuatro en el tiro exterior y 18 puntos con más de doce minutos por jugarse. Además, la aparición final de Nikola Mirotic hizo que la diferencia fuera menor de lo esperada. Al final del tercer cuarto, Barça 58-65 Anadolu Efes.

La salida del FC Barcelona en el tercer cuarto fue inmejorable. Parcial de 4-0 que les servía para meterse de nuevo en el partido. El papel de Bolmaro, clave en oleada de la nueva energía que experimentaban los azulgranas. Cuando llegó el momento de la verdad, empezaron las dudas en ambos equipos. Los nervios y las imprecisiones se convertían en protagonistas en la pista y los ataques sin anotación se sucedían. Aunque no era el escenario ideal, le valía a Efes para consumir segundos. Sanli seguía siendo la mayor pesadilla del Barça en ambos aros mientras que Larkin, que estaba haciendo un roto con las penetraciones, no paraba de conseguir puntos con cierta facilidad. A pesar de todo, la reacción culé había llegado. Mirotic anotaba fácil debajo del aro y ponía el 69-69 a falta de 04:50 para el final.

Los ataques del equipo de Ataman estaban siendo más caóticos, pero el talento natural de sus jugadores servía para seguir en la pelea. El Barça ponía el juego colectivo, Micic y compañía la emoción a base de genialidades. El partido se acercaba al final y todo quedaba en un duelo entre los gigantes con las apariciones de Higgins y Mirotic y de Micic y Larkin. Ahí, la pareja de Anadolu Efe empezó a jugar sus cartas de forma magistral, con un dominio absoluto de la situación y sacando acciones de un nivel baloncestístico superlativo. El final del partido fue apoteósico, pero Micic desde el tiro libre puso la rúbrica y dejó al Barça sin su ansiada tercera Euroliga.

FC Barcelona 81-86 Anadolu Efes

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.