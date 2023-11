Guía para comprar una tablet en Black Friday y no perderse: todo lo que debes tener en cuenta para elegir bien

Pese a que era un mercado al que pocos fabricantes prestaban atención hace unos años, las tablets se han convertido en grandes dispositivos, ideales para prácticamente todo tipo de público en España, tanto para trabajar como para entretener. Ahora que llega el Black Friday es uno de los mejores momentos para invertir en tecnología, ya quieras un altavoz inteligente, un televisor, un buen móvil o una tablet Android.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre, hemos recopilado una serie de características que pueden ayudar a elegir la mejor alternativa del mercado. Se trata de dispositivos capaces de ofrecer una gran versatilidad, puesto que su mayor tamaño de pantalla respecto al móvil permite una mayor productividad, así como una mejor experiencia a la hora de jugar o ver contenido multimedia.

Por otra parte, al ser más pequeñas y ligeras que un ordenador portátil, transportarlas es mucho más cómodo, y puede ser un dispositivo muy válido para llevarse de viaje o para utilizarlo en cualquier parte de la casa. Además, son compatibles con una serie de accesorios con los que se puede exprimir lo que ofrecen al máximo.

Actualmente, Apple tiene un mejor ecosistema de aplicaciones adaptadas para tablets, pero Android está cogiendo carrerilla en este sentido, por lo que hay muchas opciones competentes en el mercado que pueden ofrecer grandes resultados.

Buena pantalla

En un dispositivo que destaca por tener una gran pantalla, la calidad de la misma también es importante. En este sentido, cada tablet puedo tener un panel que mejore o empeore en cierta medida respecto a otros, pero hay unos básicos de los cuales no se debería bajar a la hora de elegir una tablet. A la hora de hablar de tecnología de pantalla, cada usuario puede tener diferentes gustos. Por una parte, las pantallas AMOLED ofrecen unos colores más intensos, y tienen la capacidad de mostrar el color negro con una gran fidelidad. Los paneles LCD IPS, en cambio, tienen unos tonos más naturales y menos agresivos para la vista, como es el caso de la Xiaomi Pad 6.

iPad Pro M2 Chema Flores Omicrono

En la resolución es donde está la clave. Lo mínimo indispensable debe ser Full HD+, puesto que en este tamaño de pantalla, apostar por menos implicará ver bastantes píxeles, lo cual empeora considerablemente la experiencia no solo a la hora de reproducir, contenido multimedia, sino también al navegar por internet o hacer otras tareas. En caso de que se busque un rendimiento multimedia sobresaliente, para ver películas y series sin parar, lo mejor es que su resolución sea 2K, como el iPad Pro M2.

Si se quiere disfrutar de la mejor experiencia posible, también es conveniente que el dispositivo tenga una tasa de refresco superior a los 60 Hz, puesto que esto ofrecerá una mayor sensación de fluidez que repercutirá positivamente en el uso y en la capacidad de respuesta.

Tamaño

En función del uso que se le vaya a dar al dispositivo, puede ser recomendable apostar por un tamaño u otro. A la hora de utilizar una tablet, buscando la máxima productividad para utilizarla con un ratón y un teclado, siempre es más recomendable hacerse con un tamaño de pantalla que supere las 10 pulgadas, a ser posible en un formato de 16:9 o similar, es decir, con la pantalla alargada. Este formato también es ideal para ver contenido multimedia con un buen nivel de detalle y en una pantalla notablemente más grande que la del móvil.

Sin embargo, si lo que se está buscando es un dispositivo transportable, ligero y que quepa en prácticamente cualquier lado, los tamaños por debajo de las 10 pulgadas pueden ser la mejor solución. Al fin y al cabo, serán un poco más grandes que el móvil, pero no llegarán a tener el tamaño de un ordenador portátil.

Menos de 11 pulgadas: Samsung Galaxy Tab S9 FE, OPPO Pad Air, Lenovo Tab M10 Plus, Honor Pad X9.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, OPPO Pad Air, Lenovo Tab M10 Plus, Honor Pad X9. Más de 11 pulgadas: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, iPad Pro 11, iPad Pro 12.9, Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

Potencia

Independientemente del uso que se le vaya a dar, es positivo que el dispositivo que se vaya a elegir sea potente para que sea capaz de aguantar con soltura el paso de los años. Al fin y al cabo, a medida que pasa el tiempo, los dispositivos necesitan más recursos para mover las mismas aplicaciones, puesto que estas se van adaptando al mejor hardware que va saliendo al mercado cada año.

Es por eso por lo que no se debería apostar por ninguna tablet que tenga menos de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esto asegura que sea capaz de sobrellevar correctamente el paso del tiempo.

Potencia media: Redmi Pad SE, OPPO Pad Air, Lenovo Tab M10 Plus, Honor Pad X8

Redmi Pad SE, OPPO Pad Air, Lenovo Tab M10 Plus, Honor Pad X8 Potencia alta: OnePlus Pad, Samsung Galaxy Tab S9 FE+, iPad Pro, Xiaomi Pad 6

Es importante diferenciar entre aquellos dispositivos medios que rinden bien, y los de alta potencia, que son aquellos que tienen procesadores de gama alta de Qualcomm o MediaTek, como los Snapdragon de la serie 800 o los Dimensity, respectivamente.

Tener claro el uso

No todos los usuarios quieren la tablet para lo mismo, y esto puede hacer que haya muchos casos en los que no merezca la pena gastarse más dinero por un modelo en concreto que quizá no aporte nada al uso que se le va a dar. Por eso es importante saber para qué se necesita la tablet antes de comprar.

Si simplemente se busca una pantalla algo más grande que la del móvil para leer, visitar páginas webs y navegar por las redes sociales, un modelo menor de 10 pulgadas, de potencia media y con una pantalla Full HD es una gran elección. Con esta descripción encajan dispositivos como la Redmi Pad SE o la Lenovo Tab M10 Plus.

Samsung Galaxy Tag S9+ con el S-Pen. Álvarezz del Vayo El Androidee Libre

Sin embargo, si el uso que se le va a dar a la tablet va a ser el de ver contenido en plataformas de streaming, jugar a juegos para Android o utilizar servicios de juego en la nube, la mejor opción es que sea potente y que cuente con una pantalla de más de 10 pulgadas, si es posible, con resolución 2K. Un buen ejemplo de este tipo de tablets son las Galaxy Tab S9 de Samsung.

También es posible que se busque una tablet para llevar a clase, leer o trabajar de forma ligera, examinando y creando documentos. En este caso, puede bastar con una tablet de potencia media o alta y una pantalla Full HD de más de 10 pulgadas, puesto que esto va a hacer que haya más espacio para trabajar con la multitarea, modelos como la Xiaomi Pad 6 son ideales para este uso.

