Probamos la Redmi Pad SE de Xiaomi: una tablet redonda de menos de 200 euros que rinde más de lo que cuesta

Con el paso del tiempo, las tablets se han convertido en dispositivos bastante redondos y que, gracias al trabajo de los desarrolladores, ya pueden disfrutar de bastantes aplicaciones adaptadas. Xiaomi es una de las marcas que no ha dejado de apostar por estos dispositivos.

Poco después del lanzamiento de la Xiaomi Pad 6, la compañía ha lanzado la Redmi Pad SE, una alternativa de diseño similar, pero con un precio más bajo y atractivo para muchos usuarios. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probar este modelo durante unas semanas.

Se enmarca en el rango de precio inferior a los 200 euros, y puede ser uno de los mejores modelos del mercado en relación calidad precio. No es una tablet perfecta, pero tampoco tiene ningún fallo flagrante que haga que pueda ser una compra equivocada, aunque hay que saber qué es lo que ofrece exactamente.

Pantalla y diseño adecuados

Su precio contenido hace que, como es normal, la compañía haya recortado un poco en algunos aspectos, aunque no es algo alarmante, ni mucho menos. Simplemente, está un escalón por debajo de su hermana mayor. La pantalla es uno de estos aspectos. Tiene un panel de 11 pulgadas a resolución Full HD+, suficiente para consumir contenido multimedia y leer durante un buen rato sin notar los píxeles.

Es de tecnología LCD, y aquí sí que se echa de menos la tecnología AMOLED, que muestra los colores ligeramente saturados y consigue un color negro perfecto apagando los píxeles en los que se tiene que mostrar. Su tasa de refresco es de 90 Hz, que en este modelo es una elección ideal, puesto que ofrece una buena sensación de fluidez a la para que gasta menos batería y recursos que un panel de 120 Hz, que también habría encarecido ligeramente su precio.

Trasera de la Redmi Pad SE Jacinto Araque El Androide Libre

El diseño es simple, pero efectivo. Tiene un marco que bordea la pantalla y que no son demasiado gruesos, lo suficiente para poder sujetarla sin pulsar en la pantalla. Tiene la cámara centrada en su lado más largo, por lo que la mejor manera de utilizarla es en formato horizontal. No es el mejor modelo para utilizar en exteriores, puesto que tiene un brillo máximo de 400 nits.

En su trasera sólo se encuentra su módulo de cámara de 8 Mpx. Tanto esta parte como los laterales son planos, lo cual le da un aspecto muy estilizado. Tiene un sistema de altavoz cuádruple, y también tiene un jack de 3,5 milímetros para auriculares situado junto al puerto de carga.

El software le aporta mucho

Uno de los mejores apartados de las tablets de Xiaomi y Redmi es el software que integran. MIUI for Pad es una versión de su capa de personalización con bastantes añadidos que pueden ser de mucha utilidad en este tipo de pantallas grandes, en especial en lo que a productividad se refiere.

La multitarea está especialmente potenciada. El dock de aplicaciones de la parte inferior se puede desplegar en cualquier momento, no solo en el escritorio, y junto a este se encuentra un espacio en el que aparecerá también el icono de las tres apps más recientes.

Dock de aplicaciones desplegado en la Redmi Pad SE Jacinto Araque El Androide Libre

Además, con solo arrastrar uno de los iconos al centro de la pantalla, dicha aplicación se abrirá en forma de ventana flotante para que podamos utilizarla mientra tenemos otra corriendo en el fondo. Sin embargo, si se arrastra hacia un extremo se abrirán ambas en pantalla dividida.

El hecho de que sea accesible y fácil de utilizar hace que se pueda disfrutar de una gran experiencia a la hora de trabajar con varias aplicaciones a la vez, y hace que, para tareas que se puedan hacer en la tablet, sea difícil echar de menos un ordenador. Ha salido al mercado con Android 13 y MIUI 14 for Pad, las versiones del sistema y de la capa más recientes en el momento de su lanzamiento. Se espera que se actualice cuando las nuevas estén disponibles.

Más batería que potencia

La velocidad no es una de las virtudes de la Redmi Pad SE, y en parte se debe a la elección de su procesador, el Qualcomm Snapdragon 680. Este cumple en la mayoría de ocasiones, pero se toma su tiempo para hacerlo.

Cuenta con 4 o 6 GB de memoria RAM, y es una tablet que se encuentra cómoda con una carga de trabajo moderada, pero que no ofrece las mejores velocidades con muchas apps abiertas de forma simultánea. En el tiempo que hemos podido probar este modelo de 6 GB no ha presentado muchos problemas en este sentido, pero es cierto que si la idea es darle un uso intensivo, la versión inferior puede no rendir todo lo bien que se requiere.

Navegación en Chrome en la Redmi Pad SE Jacinto Araque El Androide Libre

En cualquier caso, para navegar por internet, leer libros electrónicos y utilizar procesadores de texto, es una buena opción para aquellas personas que quieran algo barato y efectivo. Como te decimos, no ofrece la experiencia más rápida, pero su procesador puede con algo más que un uso básico. Eso sí, los juegos no son uno de sus puntos fuertes, aunque puede mover bastantes títulos que no requieren mucha potencia gráfica.

En el apartado de autonomía, la cosa cambia, aunque no de forma abrumadora. Con un uso moderado, ofrece una gran autonomía, permitiendo pasar varios días sin cargarla, lo cual se agradece cuando se utiliza de forma ocasional. A la hora de utilizarla para trabajar o estudiar, de una forma más intensa, habrá que cargarla casi cada día.

¿Me la compro?

Si bien presenta algunas flaquezas respecto a la Xiaomi Pad 6, e incluso a la Pad 5, no es ni mucho menos una mala opción, aunque hay que valorar, cuáles son las necesidades que se tienen respecto a una tablet.

Para aquellas personas que le den un uso básico a estos dispositivos, es una gran opción. Es la tablet ideal para leer las noticias por las mañanas, tomar notas, hacer búsquedas en internet e incluso para reproducir contenido multimedia, donde lo que más destaca no es su pantalla, sino sus altavoces.

Pantalla de la Redmi Pad SE Jacinto Araque El Androide Libre

Por los 199 euros por los que este modelo está disponible, ofrece una experiencia bastante redonda que, pese a que tiene algunos puntos mejorables, se puede recomendar perfectamente.

Características Redmi Pad SE

Procesador y memoria

Snapdragon 680.

Memoria RAM: 4 / 6 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

MicroSD de hasta 1 TB.

Pantalla Tamaño: 11 pulgadas.

Resolución: FHD+ (1.920 x 1.200).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco adaptativa: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 8 Mpx f/2.0.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx f/2.2.

Conectividad Bluetooth 5.0.

WiFi 2.4GHz | 5GHz.

Soporta AAC / LDAC / LHDC.

Autonomía Batería: 8.000 mAh.

Carga rápida: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas lateral.

Sistema cuádruple de altavoces con Dolby Atmos y Hi-Red Audio.

Desbloqueo facial.

Minijack de 3,5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 255,53 x 167,08 x 7,36 mm.

Peso: 478 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: MIUI Pad 14.

