Se filtra el nuevo reloj de OnePlus para España: así competirá contra el Pixel Watch 2 y Galaxy Watch6

Con el retraso de Android 14, OnePlus ha tenido que replantear su estrategia de actualizaciones al anunciar hace semanas que sus móviles serían de los primeros en recibir esta versión final. Después del OnePlus Watch, que carecía de algunas funciones importantes para este tipo de smartwatches, ahora sí pretende lanzar uno más avanzado que finalmente incluso ofrezca una propia tienda de apps.

Es decir, que esta vez si se alejaría de la experiencia un poco escasa del OnePlus Watch para traer un reloj al mercado español que pueda presumir de funciones avanzadas. Un tipo de accesorio que se está convirtiendo en imprescindible para muchos usuarios, ya no solo por centrarse en las notificaciones o llamadas, sino por sus capacidades para la salud o medir el ejercicio físico.

Ahora se han compartido las especificaciones del inminente smartwatch de OnePlus que tiene el nombre en clave 'star' para ofrecer distintas variantes según el mercado donde se lance. En China se le conocería internamente como el OWW231, en el mercado global como el OWWE231 y OPWWE231 para ser un producto OnePlus en el internacional. Lo que significa que OPPO en China podría reutilizarlo bajo su propia marca. Hay que recordar que sería un reloj de OPLUS (la compañía 'padre' de inversores de OnePlus, OPPO y Realme).

Las especificaciones que han salido a la luz dibujan a este reloj de esta forma: una pantalla circular con resolución 466 x 466, en su interior habitará el chip Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm y un procesador BES 2700 para gestionar las tareas de menor consumo. Tendrá dos opciones en el color: blanco y negro.

Lo curioso, y a raíz de OPLUS, es que aparece ColorOS for Watch 6.0 y Android 11 Go como las capas personalizadas de este nuevo smartwatch que presumiblemente llegará a España. Tampoco estará falto de algunas opciones importantes con dos botones, uno para la corona y otro sería para el barómetro. Contaría con ECG, Always On Display, gestos de cierre del puño, eSIM, medición de oxígeno en sangre, el estrés, seguimiento de sueño y detección de actividades físicas.

De hecho, según Android Authority a través del filtrador @realMlgmXyysd, también se han filtrado algunas de las 'watch faces' que podrán ser usadas para personalizar la experiencia. Las filtraciones también generan dudas, ya que también se menciona un reloj con forma circular, el OPPO Watch 4 Pro, con Wear OS que llegaría al mercado internacional. Lo que sí que es interesante es la presencia del chip Snapdragon W5 Gen 1 y el soporte a eSIM, ya que lo colocaría en una posición para competir contra los mejores relojes de Samsung o el próximo Pixel Watch 2 de Google.

