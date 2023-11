Probamos la Honor Pad X9: una tablet con pantalla y diseño impresionantes por menos de 180 euros

Esta tablet de Honor fue lanzada en España en el mes de julio y trae consigo todo ese gran hacer que está demostrando esta compañía en los pocos más de dos años que lleva en el mercado español. La Honor Pad X9 es una tablet que se caracteriza por su gran pantalla, sus especificaciones y por algunos comportamientos de su interfaz para manejarse con la multitarea.

Una tablet que se encuentra a un precio en la tienda online en España de Honor por 179 euros para una variante única de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Una de sus mejores especificaciones se encuentra en su pantalla de 11,5 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120 Hz. Lo que significa que es una tablet ideal para el consumo de contenido multimedia y la multitarea a través de algunas funciones bastante llamativas.

Una de ellas es la barra inferior colocada justo a la derecha de la usada para las apps configuradas como inicio. Esta barra es dinámica y va mostrando las aplicaciones usadas anteriormente por el usuario para así acceder rápidamente sin perder ni un momento en tener que estar buscándolas por las diversas pantallas. Y es que aquí Honor juega con otro tipo de cartas al pasar olímpicamente del cajón de aplicaciones que suele habitar en otros dispositivos.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

Si se dice que es una tablet para consumir álgidamente contenido multimedia se debe también a sus seis altavoces que ofrecen una experiencia de sonido envolvente. Un detalle que no hay que desestimar, sobre todo porque este tipo de dispositivos, y más a este precio, se convierten en el ideal para convertirlo en el eje del entretenimiento en el hogar y la familia.

También su construcción con cuerpo metálico sólido ofrece las suficientes garantías para que pase de mano en mano e incluso pueda soportar caídas o golpes; que nunca sería lo recomendable, pero en el hogar esos momentos son habituales con los más peques de la casa. Por lo que en este sentido la compañía tecnológica china ha sabido incorporar algunos elementos para ser un tablet totalmente para la familia.

Especificaciones sobresalientes

Siempre partiendo desde la perspectiva de su precio, sus 179 euros, es más fácil comprender el valor que tiene esta tablet lanzada al mercado español. Ya se ha mencionado parte de sus especificaciones en la pantalla para sobresalir: resolución 2.000 x 1.200 (2K), panel LCD TFT (IPS), 11,5 pulgadas, 400 nits de pico de brillo, 203 PPI y la capacidad de visualizar hasta 1.070 millones de colores.

En las fotos hechas para el análisis de la Honor Pad X9 se puede apreciar la calidad de la pantalla e incluso con los reflejos que reciba el panel se puede distinguir perfectamente para dejar claro que es uno de sus mejores puntos. En sus partes internas se encuentra el chip Snapdragon 685 que ha dado muestra de su capacidad en otros dispositivos como son el Samsung Galaxy A23 5G y el OPPO Reno7 Z 5G de hace justo un año.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

En la conectividad también anda bastante bien, aunque si tuviera WiFi 6 sería ideal. Cuenta con Bluetooth 5.1, WiFi 5, 802.11 a/b/g/n/ac y acelerómetro como el sensor principal. Otro dato de interés es HONOR Histen que toma prestado de su arraigo a Huawei hace unos años para proporcionar una gran calidad en el sonido que se emite desde sus seis altavoces.

Diseño y fotografía

Dos elementos que suelen pasar desapercibidos en una tablet. En el diseño sí que hay que destacar el suave tacto de la textura usada para la trasera gracias a la aleación de aluminio y ese toque especial en el módulo de cámaras con anillo doble simétrico. 449 g de peso con 6,90 mm de grosor y el color gris espacial utilizado para poner la tilde en una tablet muy elegante.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

También, los biseles no ocupan mucho espacio en el frontal para dejar el ratio de pantalla en un gran lugar. El grosor de los marcos es uniforme en toda su extensión, por lo que el diseño sigue la constante de la tablet en todo su conjunto. Puede ser un detalle nimio, pero logra una gran sensación visual cuando se la toma en mano.

La cámara trasera es de 5 Mpx con funciones IA, aunque no ofrece resultados excepcionales, pero sí para cumplir de forma sobrada para fotos rápidas. Lo mismo sucede con su cámara frontal de 5 Mpx que, para videollamadas o para grabar vídeos, no está mal, pero lo dicho, la fotografía de esta tablet, al igual que suele suceder con la gran mayoría, no suele destacar.

El consumo de contenido multimedia

Como no, gracias a esa pantalla 2K el consumo de contenido multimedia es uno de los ejes centrales de la experiencia de esta tablet. Ya sea a través de las plataformas de streaming o incluso juegos, aquí el dispositivo de Honor da la talla para convertirse en el centro de entretenimiento para el hogar.

Cabe mencionar que también ofrece la posibilidad de incluir un widget en la pantalla de inicio para así pasar entre todas las imágenes que se tiene en la galería; lo hace de forma automática para pasar una detrás de otra. Luego están los juegos que, gracias al uso del chip Snapdragon 685, permite darse algunos lujos para disfrutar de los mejores títulos Android en una pantalla 2K de 11,5 pulgadas.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

Tiene sus límites, ya que no se está ante el mejor chip, pero uno que se usa para la gama baja y media de Android que permite echar buenas partidas a los juegos de Supercell como son Clash of Clans o Clash Royale, o pasarse por algún shooter que otro, siempre que se usen los gráficos medios. Tampoco hay que olvidarse de su tasa de refresco de 120 Hz que permite jugar a los juegos con una gran fluidez en pantalla.

Sus altavoces también juegan un gran papel para el consumo multimedia, así que si se quiere una tablet para estar colocada en el salón del hogar, es una de las mejores que se pueden adquirir actualmente en España a este rango de precios.

Productividad y multitarea

La tablet Honor Pad X9 es un producto también dedicado a la productividad y la multitarea. Es decir, que se puede dejar de lado ese aspecto más familiar para utilizar su pantalla para mostrar hasta cuatro aplicaciones a la vez. Ya sean dos apps puestas una en cada lateral divididas por el centro y otras dos flotando para que se pueda pasar de una a otra de una forma bien sencilla.

Aquí Honor ha sabido jugar sus cartas para otorgar a esta tablet de algunas funciones bien interesantes. Aparte de la barra dinámica en la parte inferior, también se puede realizar un gesto hacia arriba desde la ubicación del icono de la app en estas dos barras para así acceder a la app abierta como si estuviera flotando. Luego se puede colocar donde uno guste para organizar bien el espacio más que suficiente que otorga su pantalla de 11,5 pulgadas.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

Honor también ha aportado otra importante experiencia: la colaboración entre múltiples pantallas con HONOR Connect (lo que ahora se denomina como hiperconectividad). Se pueden compartir la tablet y un móvil para usar las dos pantallas y así arrastrar vídeos o imágenes y pasar de un dispositivo a otro fácilmente.

También incluye la posibilidad de activar la llegada de los mensajes al teléfono móvil para así responderlos desde la tablet. Eso sí, hay que contar con MagicOS 7.0 o superior en ambos para poder disfrutar de esta conectividad compartida para soltar archivos o responder a mensajes.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

Android 13 a través de MagicOS 7.1 para disfrutar de las mejores virtudes de esta actualización del sistema operativo más instalado del planeta. Hay dos detalles a tomar en cuenta: gesto hacia abajo en la parte derecha para los accesos rápidos y en la izquierda para las notificaciones.

Gran autonomía

La batería de 7.250 mAh proporciona una gran autonomía y en nuestro caso se ha podido disfrutar de la tablet durante varios días sin tener que cargarla en ningún momento. En total ofrece 13 horas de reproducción de vídeo y hay que decir que esta eficiencia se debe al gran comportamiento de la capa personalizada MagicOS 7.1.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

MagicOS 7.1 con Android 13 también aquí toma el protagonismo para mostrar que es una capa ligera, eficiente y que logran grandes resultados para no impactar negativamente sobre la batería con un uso intenso de recursos. Un punto importante para pasar los días con la tablet sin tener que conectarla para cargarla.

¿Me la compro?

Desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre se recomienda esta tablet por varios aspectos que ya se han mencionado anteriormente: su gran precio, sus especificaciones, su pantalla y una interfaz intuitiva que permite manejarse perfectamente con apps, multitarea, widgets y los distintos paneles para notificaciones y accesos rápidos.

Honor Pad X9 Manuel Ramírez El Androide libre

Una tablet ajustada al máximo en su precio que adquiriéndola en una oferta como puede ser en el Black Friday desde su tienda online en España, se convierte en un dispositivo ideal para la familia; aunque también se puede utilizar para la productividad al ofrecer las suficientes aptitudes. Una señora tablet disponible en el mercado español desde una marca que quiere impresionar con cada uno de los productos que lanza.

