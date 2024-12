Ataque de nostalgia de Nothing: el nuevo widget para sus móviles es la vuelta de todo un clásico de los videojuegos

El juego de la serpiente de Nothing Nothing El Androide Libre

Si hay una compañía que tiene una conexión especial con su comunidad de usuarios, esa es Nothing. Desde el principio, su fundador Carl Pei se centró en escuchar a sus potenciales clientes, con funciones y características que eran el resultado directo de estas opiniones. Y esta filosofía ha llegado a su punto máximo con el Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, un móvil creado en colaboración con los aficionados, que diseñaron componentes como la trasera, el fondo de pantalla o la campaña de marketing.

Pero esta apuesta de Nothing no va a terminar aquí, ni se va a quedar en el 'hardware'. A principios de año, la compañía destacó una serie de conceptos creados por los aficionados, incluyendo el artista Rahul Janardhanan, que publicó diez ideas a lo largo de diez días. A la directiva de Nothing le gustó tanto algunos de estos conceptos, que ha decidido hacerlos realidad.

Hoy, Nothing ha lanzado la app Nothing Community Widgets, con la que será posible instalar nuevos widgets creados con la comunidad de usuarios de Nothing; y el primer widget disponible es una versión del que fue ideado por Janardhanan, un homenaje al clásico Snake.

En efecto, cuando instalamos este widget, obtendremos un videojuego en nuestra pantalla de inicio, que podremos controlar directamente con toques.

Por supuesto, Snake no necesita presentación; es un juego que en su día, era un imprescindible si tenías un teléfono móvil (antes de que se convirtiesen en smartphones). La simplicidad de su jugabilidad engaña: es muy fácil de comprender, pero difícil de amaestrar, y puede llegar a ser frustrante en ocasiones. Pero todo eso es lo que lo hace adictivo, y lo que ha atraído a millones de jugadores en sus diferentes versiones para todo tipo de sistemas.

Snake just got a reboot.

Los desarrolladores de Nothing cogieron ese concepto, y comprobaron los desafíos que tendría hacerlo realidad, como las limitaciones técnicas, además de hacer algo divertido. Al final, un veterano desarrollador de la comunidad fue el encargado de crear el widget, que se ejecuta directamente en la pantalla de inicio.

Nothing asegura que esto es sólo el principio, y que en el futuro llegarán más widgets con ideas proporcionadas por la comunidad. No serán sólo juegos, sino que habrá widgets centrados en la productividad, o en usar funciones del móvil que normalmente no usamos o que abren otras posibilidades. Sin embargo, aunque la app de widgets está disponible en la Play Store, necesitamos tener un móvil de Nothing para poder instalarla; no funciona en los móviles de otros fabricantes.