Nothing prepara muchas sorpresas: nada menos que tres móviles nuevos para enfrentarse a los mejores

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition Chema Flores Omicrono

El 2025 tiene pinta de ser uno de los más importantes de la historia reciente de los smartphones. El mercado está cambiando rápidamente, y a las marcas ya no les vale con lanzar evoluciones del mismo producto una y otra vez; se espera que todos los grandes fabricantes lancen móviles revolucionarios, en un sentido o en otro. Y en medio de esta batalla, estará Nothing.

Este año ha sido relativamente tranquilo para Nothing en cuestión de lanzamientos, con la compañía de Carl Pei centrada en las gamas más bajas; el Nothing Phone (2a) fue el único lanzamiento de la marca, aunque lo aprovechó con diferentes versiones como el Phone (2a) Plus y el Community Edition que exploraron las posibilidades de este diseño. Apuntando a las gamas bajas, la compañía también presentó el primer móvil barato de su marca CMF.

Pero lo que realmente muchos estábamos esperando es el Nothing Phone (3), cuya existencia fue confirmada por el mismísimo Carl Pei; pero también reveló que iba a tardar un poco más de lo habitual. Ahora, una filtración revela que el nuevo móvil de Nothing llegará en el 2025, y no vendrá solo: le acompañarán dos modelos nuevos más. No hará falta esperar mucho para comprobar cómo serán estos móviles, ya que según la filtración, los tres llegarán al mercado en la primera mitad del 2025.

Por una parte, el Nothing Phone (3) tendría que haber llegado al mercado en la segunda mitad del 2024, pero otra filtración afirma que se retrasó para implementar funciones basadas en IA y no quedarse atrás respecto a otras marcas. El primer adelanto de este móvil y la nueva versión del sistema ya dejó claro que la IA será muy importante, con funciones propias como un asistente de voz personalizable que se mantendrá en la pantalla de inicio y de bloqueo y podrá ayudarnos dependiendo del contexto de las apps que tengamos abiertas. El Nothing Phone (3) estaría basado en el Snapdragon 7s Gen 3 para ejecutar algunas de estas funciones en el propio móvil.

No sólo eso, sino que Nothing estaría desarrollando su primer móvil Pro, con el Nothing Phone (3) Pro; sería un dispositivo similar al modelo básico, pero con una pantalla más grande de 6,7 pulgadas y un procesador más potente, el Dimensity 9400 de MediaTek. Este modelo se enfrentaría de manera más directa a las referencias del sector Android, como el Pixel 9, y es de esperar que el precio también refleje esto.

Por último, el tercer dispositivo en desarrollo es un misterio mayor. Algunas voces afirman que será el Nothing Phone (3a), que llegaría sólo un año después de su predecesor; mientras que otras afirman que se trataría del segundo móvil de CMF, debido al éxito que tuvo el primero y su gama de accesorios de personalización. Sea como sea, todo el mundo está de acuerdo en que se tratará de un móvil más barato que los otros dos.