Nothing ha vendido todas las unidades de su móvil más especial en tan solo 15 minutos

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition Nothing El Androide Libre

A finales del mes de octubre la compañía china capitaneada brillantemente por Carl Pei presentó un smartphone bien distinto al ser ideado por la propia comunidad de fieles seguidores de la marca, el Nothing Phone (2a) Plus Community Edition. El móvil de Nothing se ha agotado en esta primera ronda, pero habrá otra para el 16 de noviembre, justo en tres días.

Si la compañía china ha destacado ante el resto se debe principalmente a sus ideas renovadoras y que se alejan de lo que suele ser un smartphone 'normal'. No son pocas ideas las que crean y otra de las más interesantes fue la posibilidad de que los propios usuarios pudiesen imprimir las carcasas del CMF Phone 1 con una impresora 3D; lo que aporta un elevado grado de personalización.

El Nothing Phone (2a) Plus Community Edition fue puesto a la venta con 1.000 unidades disponibles para que en solo 15 minutos se vendieran con un total de 19.000 solicitudes registradas en 48 países. Queda otra oportunidad limitada de esta edición tan especial que será en Nothing Store Soho en Londres a partir de las 11:00 GMT el próximo sábado 16 de noviembre.

Dos de los aspectos creados por la comunidad para el Nothing Phone (2a) Plus Community Edition Nothing El Androide Libre

Una ocasión única para hacerse con un teléfono móvil que entre sus principales virtudes esta su capacidad de brillar en la oscuridad gracias al material con el que está hecha su trasera; y sí, sigue ese diseño tan especial que es la bandera de los móviles que ha lanzado la marca china en España.

Y es que este móvil Android nació y ha sido diseñado por la comunidad de usuarios de Nothing para que se votaran las mejores ideas, ya sea para toda la parte del hardware o incluso el packaging al igual que la base para la campaña de marketing. La compañía recibió un total de 900 propuestas para que se fuera definiendo el móvil que fue presentado a finales del mes de pasado.

Chema Flores El Androide Libre Probamos el Nothing Phone (2a) Plus: más gasolina para poner el broche a uno de los mejores móviles del año

Con un precio de 449 euros, la primera fase del diseño fue para el hardware y así decidirse por la interfaz glyph que ahora se ilumina con la oscuridad. En el software aparecieron los fondos de pantallas diseñados por el español Mateos a la que se denominó como 'Connected Collection'.

El packaging se dirigió hacia la idea de 'menos es más' con elementos reflectantes que de nuevo brillan en la oscuridad para así aportar ese aspecto más moderno a la caja del móvil. En el marketing aparece una campaña denominada como "Encuentra tu luz. Captura tu luz" y que se inspira en el primer móvil lanzado por la compañía china en España, el Nothing Phone (1).