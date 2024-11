Llega el Black Friday de Nothing: chollos en sus móviles, relojes y auriculares, incluso en los nuevos modelos

Nothing Phone (2a) Plus Chema Flores El Androide Libre

Parece que todas las marcas se han puesto de acuerdo, y están anunciando su participación en el Black Friday al mismo tiempo. Después del anuncio de la Semana de Black Friday de Amazon y de las ofertas de Xiaomi y Google, ahora le toca el turno a Nothing, que sorprendentemente, tiene rebajas en productos muy nuevos.

En vez de revisar el 'fondo de armario' e intentar deshacerse de productos viejos o de pasadas generaciones, Nothing apuesta por el Black Friday para mejorar las ventas de sus últimos dispositivos. En la lista de productos rebajados en la página oficial de Nothing, nos encontramos los últimos lanzamientos, tanto de la marca Nothing como de la marca CMF que se estrenó este año en el sector de los smartphones.

De hecho, ese es un buen sitio por el que empezar con estas ofertas, porque el CMF Phone 1 está disponible por 179 euros, una rebaja de 60 euros respecto a su precio de lanzamiento hace pocos meses; se trata del modelo con capacidad de 128 GB, pero también podemos optar por el modelo de 256 GB, que ahora cuesta 209 euros con una rebaja similar. El CMF Phone 1 destaca por su diseño modular, con carcasas personalizables y muchos accesorios, además de una experiencia más propia de un móvil caro.

Si buscamos algo más, podemos dar el salto a la marca Nothing, que ha rebajado los dos móviles que ha lanzado este año. El Nothing Phone (2a) está disponible por 279 euros, una rebaja de 50 euros respecto al precio original; se trata de la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero si lo preferimos, podemos dar el salto a la versión de 12 GB + 356 GB, por sólo 329 euros. La versión Plus del Nothing Phone (2a) prácticamente acaba de salir, pero ya está disponible por 399 euros en su versión de 12 + 256 GB, una rebaja de 30 euros.

Nothing se hizo famosa por sus auriculares inalámbricos, y estos también están rebajados. Los nuevos Nothing Ear están disponibles por 119 euros, una rebaja de 30 euros; este es el modelo con la última tecnología de cancelación de ruido e integración con ChatGPT. También tenemos la versión barata, los Nothing Ear (a), por sólo 69 euros.

Terminando con CMF, los auriculares CMF Buds Pro 2 están disponibles por apenas 45 euros, con un estilo único y un buen sonido. Pero si lo que queremos es un reloj inteligente barato, tenemos la opción del CMF Watch Pro 2, que por 55 euros debería ser una elección sencilla para muchos usuarios.