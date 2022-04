En los últimos meses hemos probado varios móviles baratos, cuyo argumento de venta se basaba fuertemente en el precio y también otros que, costando un poco más, se pueden considerar como los mejores móviles de gama media de 2022. Obviamente no hay un ganador claro porque cada uno destaca en un aspecto concreto entre los importantes, pero hemos querido seleccionar cuatro modelos que son altamente recomendables. Hay un móvil Samsung, uno de Xiaomi, uno de Realme, uno de OnePlus y uno de Vivo.

Los cuatro terminales se pueden comprar de forma oficial en España, tanto en tiendas online como en distribuidores físicos.

Realme 9 Pro Plus: cámara trasera

El primero de los terminales que recomendamos es el Realme 9 Pro Plus, un dispositivo que tiene características muy notables, como su procesador o su velocidad de carga, pero que destaca sobre todo en el apartado de cámara.

Concretamente hablamos de la cámara principal trasera, al usar un sensor IMX766 de Sony, siendo uno de los pocos móviles de gama media que presume de un sensor de este calibre.

Realme 9 Pro Plus Free Fire Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, cuenta con una versión muy particular que cambia de color entre azul y rojo y otra recientemente anunciada basada en el juego Free Fire.

El precio de este modelo está en los 399 euros para la versión con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, aunque ya se puede encontrar en oferta por menos de 400 euros. La versión de 8+256 GB cuesta unos 439.99 euros.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus: carga rápida

El segundo de los modelos que recomendamos es de Xiaomi. Es el mayor de su familia Redmi Note 11, y desde luego es el mejor. Además de incorporar un gran procesador, el Dimensity 920 de MediaTek que también usa el realme anteriormente mencionado, el Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus dispone de una pantalla de gran calidad y un doble altavoz que coloca al sonido de este modelo por encima del resto de sus rivales.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero lo mejor de este terminal es sin duda su carga rápida, de 120 W. Podemos cargar el móvil en unos 18 minutos, y hay que destacar que se incluye el cargador en la caja, algo importante por el precio de estos accesorios.

Los precios de este modelo son de 399,99 euros para la variante de 6 + 128 GB, 429,99 euros para la de 8 + 128 GB y 449 euros para la de 8 + 256 GB.

Samsung Galaxy A53 5G: actualizaciones de software

Samsung ha arriesgado en su Galaxy A de la serie 5 este año. Lo decimos porque, aunque mantiene características muy decentes en pantalla, memoria o autonomía, el Samsung Galaxy A53 5G ha eliminado el cargador de la caja de venta, siendo el único de esta lista que hace eso.

Eso sí, en otro aspecto destaca sobradamente: las actualizaciones de software. Este modelo se actualizará, según Samsung, durante 4 años en cuanto a versiones de Android mayores (llegará a Android 16) y durante 5 años en cuestión de parches de seguridad. Es el móvil de menor precio capaz de presumir de eso.

Samsung Galaxy A53 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los precios de este modelo son de unos 355 euros para la variante de 6 + 128 GB y unos 430 euros para la de 8 + 256 GB. Los oficiales eran de 449 y 509 euros, pero han bajado muy rápidamente.

OnePlus Nord CE 2: precio

Si lo que más nos importa es el precio y estamos dispuestos a no tener la mejor cámara de la categoría, o la mejor carga rápida, entonces podemos mirar sin problema el OnePlus Nord CE 2, un dispositivo que no destaca en nada como los anteriores, al menos no especialmente, pero que a cambio cuesta menor.

OnePlus Nord CE 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso no le impide tener una gran carga rápida, un buen diseño, una pantalla de primer nivel o una autonomía muy decente.

El precio de este modelo es de 369,99 euros para la única versión, la de 8 + 128 GB.

Vivo V23 5G: diseño, materiales y cámara frontal

En el extremo opuesto al OnePlus está este modelo de Vivo, algo más costoso, pero también con más memoria y unos acabados dignos de la gama alta.

Este Vivo V23 5G dispone de nada menos que 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna en la única versión que se vende en España. Pero lo primero que llama la atención es la calidad de su diseño, y los materiales usados. Recuerda más a un iPhone que a cualquiera de los otros modelos de esta comparativa.

Vivo V23 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, lo más llamativo de este terminal es su sistema de doble cámara delantera, con un sensor principal de 50 Mpx y un gran angular de 8 Mpx. Eso, junto con el flash doble delantero lo convierten en el mejor móvil de gama media para selfies.

El precio de este modelo es de 499,99 euros para la única versión, la de 12 + 256 GB.

