Probamos el Samsung Galaxy A53: ¡Te podría durar 4 años!

El Samsung Galaxy A53 es uno de los modelos más importantes de Samsung para el 2022, como deja entrever que la compañía haya confirmado cuatro años de actualizaciones mayores del sistema, y cinco de parches de seguridad. Esto se convierte en uno de los principales motivos para comprarlo, aunque hay algunos puntos en su contra, como el que es el primero de los Galaxy A que llega a España sin cargador en la caja. Samsung presupone que ya tendremos un cargador compatible.

Nosotros hemos estado algo más de una semana usando este móvil como dispositivo principal, e incluso nos lo hemos llevado de viaje a una escapada de fin de semana. Os contamos cuál es nuestra opinión.

Características Samsung Galaxy A53

Procesador y memoria

Procesador: Exynos 1280.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: Full HD+.

Tecnología: Super AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.8 OIS.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 5 Mpx f/2.4.

Sensor de profundidad: 5 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

Bluetooth.

ac.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 74,8 x 159,6 x 8,1 mm.

Peso: 189 gr.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: UI 4.1.

Plástico de nuevo, algo que choca

Samsung Galaxy A53

Este año Samsung ha decidido eliminar el plástico de sus modelos de gama alta. Tanto el S22 como el S22 Plus usan el cristal en su parte trasera. Es algo normal dado el precio de esos modelos, pero vemos que en la gama media se sigue manteniendo el plástico.

Este Galaxy A53 tiene una parte trasera de plástico, con un tacto que recuerda a los usados en móviles muy económicos hace unos años. Visualmente es bonito, y somos conscientes de que la mayoría de usuarios usarán funda.

Con todo, que Samsung use estos materiales en terminales de más de 400 euros nos sigue pareciendo un error.

Samsung Galaxy A53

En cuanto al diseño, tenemos un cómodo y ergonómico, y no muy pesado. Los marcos de pantalla son aceptablemente ajustados, y el marco perimetral de metal da buena sensación en la mano.

Samsung Galaxy A53

El módulo de cámara parece nacer del mismo plástico, de una manera que recuerda al OPPO Find X3 Pro, pero ese modelo tenía unos acabados mucho mejores.

Nos ha gustado mucho que Samsung haya dotado de resistencia al agua a un móvil de gama media, lo que lo diferencia de muchos de sus competidores, si esto es algo importante para el comprador.

Samsung Galaxy A53

Otra diferencia es la existencia de un doble altavoz que funciona muy bien. El sonido es desde luego uno de los motivos para comprar este Samsung Galaxy A53.

Este no es el rendimiento que esperábamos

Samsung Galaxy A53

Samsung ha estrenado en este modelo un nuevo procesador de gama media, el 1280. El rendimiento de este procesador nos ha dejado algo fríos, sobre todo en el uso de la interfaz, con una sensación de ser un móvil mucho más barato.

Hay dos posibles explicaciones a esa baja fluidez.

La primera es que la unidad que hemos probado es la que tiene 6 GB de RAM, y eso puede que afecte al rendimiento. Incluso con la extensión de RAM virtual puesta al máximo, con 6 GB extras, nos hubiera gustado tener otra experiencia.

La segunda es que el rendimiento estuviera algo capado por software. Decimos esto porque en la semana que lo hemos usado hemos recibido una actualización de que desactivaba el control del sistema operativo para aumentar la autonomía. Tras ese cambio la velocidad ha aumentado un poco, pero tampoco tanto como para poner a este móvil a la altura de otros competidores, como el realme 9 o el OnePlus Nord CE 2.

Samsung Galaxy A53

Eso sí, nuestra queja es más en el movimiento de los menús, en la apertura de aplicaciones y en la multitarea, pero no en el uso de juegos y apps. Ahí sí que suele dar un resultado correcto.

La memoria interna, de 128 GB en esta unidad, se puede ampliar mediante tarjetas microSD.

En cuanto a la conectividad, nos hemos tenido muchos problemas con el bluetooth, aunque nos ha dado la sensación de que el Wifi no tiene tanto alcance como en otros modelos, porque en ocasiones hemos visto que en los mismos lugares donde probamos todos los móviles, la potencia de la señal no era tan alta como esperábamos.

Una gran pantalla que solo peca de poco brillo

Samsung Galaxy A53

Samsung sigue siendo la empresa que mejores pantallas para móviles fabrica, y esta es un ejemplo, con una excepción.

La resolución FHD+, la tecnología AMOLED, la calidad de los colores, la tasa de refresco máxima a 120 Hz, el sensor de huellas en la pantalla... todo esto es lo que nos gusta de la pantalla, lo que se espera de un móvil de este precio.

¿Cuál es la excepción? Lo habéis visto en el título de este apartado: el brillo.

Samsung Galaxy A53

En interiores la pantalla de este móvil se ve muy bien, sin más, aunque no tenemos compatibilidad con +. El problema es que en exteriores los supuestos 800 de brillo máximo a veces no lo parecen. No llega a ser una mala pantalla que nos haga buscar la sombra, pero sí una que nos deja claro que se ve mucho mejor en interiores que en exteriores.

Cámaras correctas, con un vídeo diurno de gran calidad

Samsung Galaxy A53

El sensor principal de este móvil es de 64 Mpx, aunque haremos normalmente las fotos a mucha menor resolución, usando el Pixel Binning. Está estabilizado ópticamente, lo que permite hacer fotos a sujetos en movimiento sin que aparezcan desenfocados o difuminados, además de grabar vídeo con una mayor calidad, y esto último es algo que se nota.

De hecho, el vídeo con buena luz nos ha gustado mucho, aunque cuando hay zonas de alto cambio de iluminación, o intentamos grabar vídeo nocturno, vemos las carencias del terminal.

El gran angular baja notablemente en calidad, sobre todo de noche, donde la cámara principal hace un trabajo simplemente correcto, pero el gran angular se queda corto.

Por otro lado, la cámara delantera se queda algo coja en definición y calidad final. Hemos revisado los que nos hemos hecho y, además de la esperada pérdida de calidad de las tomas nocturnas, hemos visto que las fotos de día, con una luz perfecta, no acaban de darnos ese impacto que se suele buscar.

Modo diversión

Es cierto que las opciones de son graciosas, pero no llega a compensar la calidad final. No es que sea una cámara malísima, obviamente, pero decepciona un poco.

Sí que nos ha gustado el vídeo que graba esta cámara, al menos de día, con colores más vivos y un acabado más acorde con lo que veíamos nosotros.

Dos problemas con la batería

Samsung Galaxy A53

Samsung ha usado una enorme pila de 5000 mAh en este Galaxy A53. Esto no quita que haya dos inconvenientes en este apartado.

El primero es que el terminal viene sin cargador físico, lo que podría echar para atrás a muchos compradores, si miran otros modelos de precio similar. El segundo es que la carga rápida, de 25 W, es mucho más lenta que la que empezamos a ver en la gama media, con modelos de 65 y hasta 120 W. Literalmente entre tres y cinco veces más rápido.

Es cierto que la velocidad máxima no es la que se usa en toda la carga, pero ya os digo que se nota en el día a día.

En la primera prueba de batería hemos estado usando el móvil exclusivamente en exteriores, para hacer fotos, vídeos, utilizar Google Maps con el GPS, y echar alguna partida, pero muy poco en comparación con otras pruebas. Hemos llegado casi a las 5 horas de pantalla con unas 30 horas de batería.

En la segunda prueba hemos hecho un uso mixto, en parte como la prueba anterior pero en parte bajo Wifi, con menor brillo de pantalla, para jugar, hacer alguna llamada... Hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla con 24 horas totales de autonomía.

Esas dos pruebas han sido con la pantalla a 120 Hz.

Para la tercera y última prueba hemos decidido poner la pantalla a 60 Hz. Hemos usando el juego para echar unas partidas hemos usado apps sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Hemos llegado a las 5 horas de pantalla con 30 horas totales de autonomía.

En interfaz y ventaja

Samsung Galaxy A53

Samsung no ha imitado a algunas marcas que empiezan a lanzar modelos de gama media con Android 11 (miramos a OnePlus y su Nord CE2), sino que apuesta claramente por Android 12. La interfaz propia que usa es UI 4.1, la última versión disponible los Galaxy S22 Series.

Las novedades de esa versión de la interfaz las tenéis en el enlace del párrafo anterior, y todo lo relacionado con Androdi 12 en Samsung en este vídeo:

Donde también destaca Samsung, como hemos dicho al inicio del análisis, es en la política de actualizaciones. Samsung se ha propuesto ser la referencia en esto y el Galaxy A53 será especial ya que ofrece 4 años de actualizaciones mayores y 35 de actualizaciones de seguridad, más que cualquier móvil convencional de marcas diferentes.

Esto debería ser una garantía de durabilidad para los compradores de este terminal, aunque está por ver que el software no lastre la experiencia en cuanto a rendimiento.

Conclusión: Samsung es líder y se nota

Samsung Galaxy A53

Cuando un fabricante pelea con otros pero está en una mejor posición suele jugar a la defensiva. Esto es lo que está haciendo Samsung, creando terminales que puedan luchar contra los modelos de Xiaomi o realme, pero sin jugarse más de la cuenta.

Realme, por ejemplo, tiene que forzar más para intentar adelantar a Samsung, y se nota en modelos como el realme 9 Pro Plus, que bate a este en cámara o rendimiento.

No lo hace ni en imagen de marca, ni en política de actualizaciones, algo que la firma china ha tomado como seña de identidad.

Además, detalles como la ausencia del cargador en la caja hacen que este modelo tenga más puntos negativos de los que debería, y no sabemos si a medio plazo eso le hará perder puntos no ya contra Xiaomi, sino frente a marcas que ahora empiezan a apretar más, como la mencionada realme, pero también OPPO y Vivo.

Eso sí, el precio de este modelo es de 449 euros, pero mientras hacíamos el análisis hemos llegado a encontrarlo a 370 euros. Samsung es consciente de que no puede pelear con las demás marcas sin un precio ajustado.

