5 motivos para comprar el Samsung Galaxy A53: ventajas e inconvenientes

El Samsung Galaxy A53 5G se presentó en España hace unos días y actualmente está en precompra. Nosotros estamos ya analizándolo pero mientras terminamos las pruebas y el vídeo que queremos hacer hemos decidido resumir los motivos por los que nos parece una buena compra.

Eso sí, obviamente hablamos de un móvil de 450 euros aproximadamente, por lo que seguro que muchos están pensando que mejor mirar los mejores móviles por debajo de 300 euros que podemos comprar hoy en día.

Samsung Galaxy A53 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Resistencia al agua y al polvo IP67

Esta es una de esas características que no solemos ver en la gama media. El que un móvil resista un chapuzón accidental puede ser la clave para no tener que comprar uno nuevo antes de lo que creíamos.

Una pantalla increíble

Samsung Galaxy A53 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Samsung tiene fama, ganada justamente, por sus pantallas. el panel del A53 5G usa la tecnología AMOLED de la firma, con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Además, el sensor de huellas está bajo la pantalla.

Una política de actualizaciones sin igual

El Samsung Galaxy A53 junto al A33 Manuel Ramírez El Androide Libre

Si valoráis que un móvil no deje de actualizarse en poco tiempo Samsung es vuestra marca. La firma ha garantizado cuatro años de actualizaciones para este modelo, algo que las demás firmas ni siquiera dan en sus móviles de más de 1000 euros.

Cámara estabilizada ópticamente

Samsung Galaxy A53 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Más allá de la resolución o el procesamiento de las cámaras, algo que no siempre se valora, y es un error no hacerlo, es la estabilización óptica de la cámara principal. Eso permite imágenes menos movidas y vídeos con una estabilidad mucho mayor.

Doble altavoz

Por último, no podemos perder de vista que Samsung ha dotado a este modelo de dos altavoces, algo que en ocasiones hemos visto en móviles más baratos, pero es cierto que hay modelos más caros que este que no disponen de dos salidas de audio.

También hay algunas desventajas

Obviamente, no estamos ante un terminal perfecto. No disponemos de ranura para micro SD o jack de auriculares y, lo que es más importante, no tenemos cargador en la caja, algo que Samsung había dado en los Galaxy A hasta este modelo.

Características Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Procesador y memoria

Procesador: Exynos 1200.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: Full HD+.

Tecnología: Super AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.8 OIS.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 5 Mpx f/2.4.

Sensor de profundidad: 5 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas.

IP67.

Dimensiones y peso Dimensiones: 74,8 x 159,6 x 8,1 mm.

Peso: 189 gr.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

