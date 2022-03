Monta tu Netflix Party con esta app que sincroniza la reproducción con tus amigos

Las aplicaciones de streaming en España se han vuelto tan populares que ya es raro encontrar a alguien que no las use. Y la estrella sigue siendo, pese a la subida de precios y la limitación de compartición de cuentas, Netflix, por muchas alternativas que haya. No es raro ver amigos o familiares que quedan para ver algo juntos, pero es cierto que no siempre es posible estar físicamente en el mismo sitio.

Es por eso por lo que algunas apps como Amazon Prime Video tienen la función de ver en grupo, pero Netflix no. Lo que no quiere decir que sea imposible.

Netflix Party ahora es TeleParty

TeleParty

El servicio online antiguamente conocido como Netflix Party permitía sincronizar la reproducción mediante una extensión de Chrome en ordenadores. Obviamente, mucha gente usa Netflix en su smartphone, por lo que la existencia de una app Android era casi obligatoria.

TeleParty

Y llegó, solo que justo con el cambio de nombre de Netflix Party a Teleparty. Esta app permite usar Netflix e invitar a tus amigos mientras chateáis en una de las secciones de la aplicación.

Descarga gratuita desde la Play Store

Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita de la Google Play Store y es compatible con la mayoría de móviles Android. Si te gusta mucho Netflix no te pierdas el recopilatorio de trucos que hicimos, y ten cuidado si alguien dice que puedes tener Netflix gratis.

