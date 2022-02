OnePlus Nord 2 CE, análisis: perfeccionando la relación calidad precio

OnePlus ha virado su estrategia de una forma completa en los últimos años. Lo que empezó como una suerte de start-up dentro del grupo BBK y como parte de OPPO, con los que compartían cadena de suministros, entre otras cosas, ha transmutado en una empresa que apuesta fuerte por mercados como Estados Unidos, pero también por otros como España, donde su familia Nord lo está haciendo muy bien.

Esta familia se ha centrado en dar una gran experiencia en todos los aspectos de un terminal pero sin pedir un gran precio a cambio. Hace dos años lo comprobamos con el OnePlus Nord, y en 2021 con el OnePlus Nord 2 y con el OnePlus Nord CE.

Ahora le toca el turno al sucesor de este último, el OnePlus Nord CE 2, un dispositivo que hemos estado probando como móvil principal durante unos días, tanto en un breve viaje como en casa y trabajando.

Características OnePlus Nord CE 2

Procesador y memoria Procesador: MediaTek Dimensity 900.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

MicroSD: sí.

Pantalla Tamaño: 6,43 pulgadas.

Resolución: Full HD+.

Tecnología: Fluid AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.7.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 65 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: 190 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: OxygenOS 11.

Un diseño actual y conservador a la vez

OnePlus ha apostado en este Nord CE 2 por un diseño conservador si miramos a las curvas de los cantos. En un momento en el que muchas marcas apuestan por los cantos rectos, un terminal así se agradece, porque es muy cómodo de usar en la mano.

Esto se acentúa por el módulo de cámara, que sale del plástico de la zona trasera y que es a la vez agradable al tacto y diferente visualmente. Y no olvidemos el peso, de sólo 173 gramos y que incluso recuerda al Xiaomi 11 Lite 5G NE.

La única pega es que el tacto de este modelo es poco premium, algo que seguramente a la mayoría de usuarios le de igual porque usarán una funda.

Sinceramente, prefiero un tacto de peor calidad que el cristal o metal si a cambio tenemos un diseño orgánico que no haga el móvil cortante en la mano y un peso muy comedido.

Eso sí, la crítica en este aspecto es sencilla: no hay doble altavoz. Esto es ya una obligación al haber apostado tanto realme como Xiaomi por ellos en móviles de precio similar.

MediaTek sigue sorprendiendo para bien

La semana pasada publicamos el análisis del realme 9 Pro Plus, un terminal que usaba el MediaTek Dimensity 920, un chipset que nos dejó un gran sabor de boca en cuanto a rendimiento.

Este Dimensity 900 no llega exactamente a las mismas cotas, y se nota, pero aún así nos ha gustado mucho, sobre todo por estar en un móvil más barato.

La sensación que tenemos en el uso diario es muy buena, incluso en juegos muy exigentes, siempre que dejemos los gráficos en modo automático. La RAM presente, de 8 GB, y los 128 GB de memoria interna nos dan unas sensaciones más que notables, tanto en el uso de aplicaciones como moviéndonos por el sistema.

En cuanto a la conectividad, echando en falta el altavoz secundario como ya hemos dicho, podemos presumir de Wifi, 6, Bluetooth 5.2, NFC, jack de auriculares, ranura para tarjetas micro SD... pero no tenemos ni radio FM, ni infrarrojos.

Una pantalla muy decente que no brilla del todo

Parece que OnePlus ha querido forzar la separación de sus buques insignia con respecto a los Nord, sobre todo los CE. Lo decimos porque llama la atención que no haya apostado por los 120 Hz de tasa de refresco en el panel de este modelo, que no es en absoluto malo. De hecho, esa cifra es posiblemente la única criticable, por decir algo.

El panel tiene un tamaño medianamente comedido para estos tiempos, con 6.43 pulgadas, con un ratio de aspecto de 20:9, haciendo al móvil alargado, pero no en exceso. En la mano esto se nota, pero no molesta, y hace que el tamaño final sea más compacto.

La resolución es la esperada, con 2400 x 1080 píxeles y una densidad de 409 puntos por pulgada. La tasa de actualización es de 90 Hz, pudiendo optar por una más baja si lo necesitamos, pero ya os avanzamos que no hay ni un motivo para ello.

Como también era de esperar el panel es AMOLED, con unos colores muy vivos y con unos tonos verdes al girar que no son excesivos. Además de estar protegida con Corning Gorilla Glass 5 tenemos compatibilidad con HDR10+.

Oxygen OS incorporó hace ya tiempo la posibilidad de usar la pantalla ambiente, para que nos muestre las notificaciones o la hora al levantar el móvil, pero seguimos sin poder desbloquearlo con el rostro nada más levantarlo, debiendo pulsar el botón de encendido antes, o usar la huella.

Hasta el brillo nos parece suficiente para usar el móvil en exteriores sin problema y el brillo automático no da fallos.

Puedes disfrutar de la fotografía

Siempre que una persona me pide recomendación para comprar un móvil y me dice que no quiere gastarse mucho pero quiere una buena cámara me echo a temblar. Luego recuerdo que la mayoría de la gente no analiza las fotografías como yo, no trabajan haciendo eso. Así pues, con el enfoque de un usuario normal, puedo decir que el sistema fotográfico de este OnePlus Nord 2 CE cumple para lo que esperábamos de él.

Siempre que puedo intento llevarme el móvil que estoy analizando de viaje, aunque sea de un día. Creo que es cuando más partido le saco a la cámara, además de ponerla en situaciones normales. Como veis en la galería, he estado pasando un día en Écija, un pueblo de Sevilla, y todas las fotos que hice fueron con este móvil.

Fotografía diurna con el sensor principal del OnePlus Nord CE 2

Fotografía nocturna con el sensor principal del OnePlus Nord CE 2

En la galería podéis ver cómo se comporta el sensor principal, que con buena luz nos da unas fotos decentes, con unas sombras y un contraste muy controlados, que no quema los cielos y que, si bien no llega a la calidad de los modelos más caros, cumple. De noche también intenta salir del paso aunque sufre un poco (nada exagerado) en los carteles de neón, las luces y demás, algo lógico. En general este sensor nos parece correcto, no sorprende, pero tampoco defrauda.

Fotografía diurna con el sensor gran angular del OnePlus Nord CE 2

Fotografía nocturna con el sensor gran angular del OnePlus Nord CE 2

El gran angular no tiene tan buen rango dinámico, ni tanta resolución, ni unos colores tan realistas. También se aprecia una falta de nitidez de noche, con imágenes demasiado lavadas. Es una pena porque la cámara principal nos ha gustado.

Con todo, por desgracia es normal que la cámara secundaria no sea tan buena como la principal, y aún así es plenamente usable, como estáis viendo.

La cámara delantera, de 16 Mpx, dispone de estabilización electrónica, lo que se nota en los vídeos, aunque no llega a ser lo mismo que tener estabilización óptica. Dichos vídeos compiten sorprendentemente bien con los de terminales que cuestan más del doble. No siempre se puede decir eso.

En cuanto a la fotografía, tenemos que destacar el buen hacer con luz, incluso cuando el HDR entra en acción, si bien ahí el detalle baja. Lo mismo pasa de noche, con imágenes mucho menos detalladas. Con todo, el selfie que sirve de portada a la galería es uno de los que más me ha gustado de los últimos meses, y me temo que por trabajo tengo que hacerme muchos.

Destacando, y mucho, en batería

OPPO, y de forma colateral realme y OnePlus, han mejorado mucho la gestión de batería en sus interfaces. Esto es algo que podemos ver perfectamente en este Nord CE 2, como veréis a continuación.

Pero antes quería hacer una mención a la carga rápida de este terminal, de 65 W. Vuelvo a decir que es algo que cuando usas cuesta dejar de lado. He pasado de usar un móvil con carga de 30 W (eran 45 pero el cargador compatible sólo daba 30 W) a este y el cambio ha sido drástico. Nada mal para un móvil de 359 euros.

En la primera prueba de batería hemos estado usando el móvil mucho en exteriores para hacer fotos, vídeo, usar el GPS. Pese a eso, también lo hemos usado en interiores, y la duración de la batería nos ha sorprendido. Hemos llegado a las 7 horas de pantalla con 30 horas totales de autonomía.

En la segunda prueba de batería hemos usado el móvil más en interiores, jugando sobre todo, y se ha notado en el tiempo de batería. Hemos llegado a las 7 horas y media de pantalla con 42 horas totales de autonomía. Una locura, teniendo en cuenta que hemos dejado activa la tasa de refresco a 90 Hz, como en la prueba anterior.

En la tercera prueba hemos hecho también más uso del móvil en interior que en exterior, sobre todo jugando a HearthStone. Hemos comprobado cómo los juegos tipo Honkai Impact Thir son los que penalizan más, como es lógico. Hemos llegado a las 7 horas de pantalla con 47 horas totales de autonomía.

Seguimos con Android 11

Podríamos pensar que si se presenta un móvil en febrero de 2022, habiendo pasado casi medio año de la presentación de Android 12 y con Android 13 dando sus primeros pasos, sería la primera la versión elegida. Pero nos equivocaríamos si pensáramos eso.

OnePlus ha apostado por Oxygen OS 11 y Android 11 en este modelo, y es que la política de software y de actualizaciones de la empresa deja mucho que desear, sobre todo si lo comparamos con lo que era hace unos años.

Con todo, esa es una queja que importará a pocos, porque en el día a día lo que buscan los usuarios es una capa personalizable, estable, con buena gestión de la batería y con fluidez de movimiento. Y sí, Oxygen OS 11 tiene todo eso, como vimos en el vídeo de su análisis.

El funcionamiento del sistema, las opciones, el Always On Display, el sensor de huellas, todo va muy fluido, y se agradece, porque hay móviles de precio similar, sobre todo de Xiaomi, que no van tan bien.

Con todo, la política de actualizaciones se está convirtiendo en un arma en favor de algunas marcas. Por ejemplo, uno de los principales rivales de este OnePlus Nord CE 2, el realme 9 Pro Plus, sale de la caja con Android 12, y eso es una ventaja.

Conclusión: otro acierto de OnePlus

Aunque la marca china se dio a conocer con su enfoque "Flagship killer", ha sido con la familia Nord cuando ha llegado al gran público, y no nos extraña.

OnePlus ha logrado crear un conjunto de móviles muy equilibrados con un precio muy ajustado. No se nos escapa que uno de los principales argumentos de venta de este Nord CE 2 será su precio, de 359 euros, en la línea de lo que se demanda en España.

Y pagando ese importe nos llevamos un móvil con buena pantalla, buena cámara, buen diseño y excelente autonomía. Sólo podría ser mejorado, siendo realistas, con mejores materiales y un segundo altavoz. Y no parece que eso esté dentro de las prioridades del usuario al que se enfoca este móvil.

