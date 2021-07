OnePlus Nord 2, análisis: subiendo el nivel de la gama media

El año pasado OnePlus llevó a cabo un cambio radical en su estrategia de creación y presentación de móviles. El primero que surgió de la nueva estrategia fue el OnePlus Nord, un terminal que analizamos y que fue un éxito rotundo para la empresa, al llevar su idea de fluidez y velocidad a la gama media. Más tarde llegarían los Nord N10 y N100, que no fueron tan bien recibidos.

Ya en 2021 la empresa ha presentado dos nuevos modelos, además de los OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Nos referimos al OnePlus Nord N200 (que sólo se vende en Estados Unidos) y al OnePlus Nord CE, un terminal que busca ser similar al Nord en esencia, pero con un precio más bajo.

Ahora llega el turno de probar el sucesor del Nord, el OnePlus Nord 2 que la compañía ha presentado hace poco pero que nosotros llevamos usando una semana.

Características OnePlus Nord 2 5G

Procesador y memoria

Procesador: MediaTek Dimensity 1200-AI.

Memoria RAM: 6/8/12 GB.

Almacenamiento interno: 128/256 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,43 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles.

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco de 90 Hz.

Ratio 20:9.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.88 con OIS.

Ultra gran Angular: 8 Mpx f/2.25 campo de visión 119,5º.

Sensor B&N: 2 Mpx f/2.5.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx f/2.45.

Conectividad 5G.

4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

NFC.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 65 W.

Otros Sensor de huellas bajo la pantalla.

USB-C.

Desbloqueo por reconocimiento facial.

Dimensiones y peso Dimensiones: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm.

Peso: 189 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: Color OS 11.3.

Heredando el diseño de los OnePlus 9

Trasera del OnePlus Nord 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo primero que llama la atención de este Nord 2 es que, visualmente, se parece más a los OnePlus 9 y 9 Pro que al resto de integrantes de su familia.

Esto es así porque estamos en el límite de lo que OnePlus entiende como gama media o media alta y gama media y de entrada.

El Nord CE se parece mucho al Nord de 2020, de hecho, podríamos decir que es una revisión de ese modelo, podría haberse llamado OnePlus Nord 2021.

Marco de plástico del OnePlus Nord 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Nord 2 sin embargo es un OnePlus 9 rebajado en algunos aspectos, y en precio. Esto se nota al ver que comparte la construcción en cristal por ambas caras pero también el uso del plastico en el marco, frente al metal del 9 Pro. Eso sí, recordemos que el OnePlus 9 tiene la misma construcción que este Nord 2.

También destaca la presencia del Alert Slider, el botón que permite cambiar el sonido o la vibración del móvil y que no estaba presente en el Nord CE. Se nota que la compañía quiere usar este elemento como un factor diferencial.

OnePlus Nord 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Usa así el doble altavoz, del que dispone este modelo. Eso sí, el situado junto al auricular, en la parte alta de la pantalla, no es ni de lejos tan potente como el principal.

Y lo mismo que nos alegramos de las buenas ideas copiadas a la gama alta hay que destacar las malas también inspiradas en los modelos más caros, como la ausencia de jack de auriculares o de micro SD.

El Mediatek Dimensity 1200IA es el cerebro de este terminal

Honkai Impact Third en el OnePlus Nord 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estamos ante el primer móvil que podemos analizar con el que, por ahora, es el mejor procesador de Mediatek, el Dimensity 1200. Este chipset promete un rendimiento equiparable al del Snapdragon 870 y nosotros hemos tenido esa sensación en el día a día, para lo bueno y lo malo.

En cuanto a lo positivo, el rendimiento del terminal es sobresaliente, la fluidez se aprecia y solo se nos ha quedado bloqueado una vez, aunque en un juego que no es precisamente muy estable, la verdad.

Punishing Grey Raven en el OnePlus Nord 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte negativa es que, al igual que los Snapdragon 870 y 888, el Dimensity 1200 se calienta bastante, sobre todo a la hora de jugar a títulos exigentes en modo cooperativo. Aún así no llega a las cotas de modelos como el Xiaomi Mi 11 Ultra que llegaba a quemar.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hay que mencionar un pequeño detalle. El procesador que usa el Nord 2 no es exactamente el Dimensity 1200 que anuncio Mediatek hace unos meses, sino una variante ligeramente modificada para poder realizar ciertas acciones en el dispositivo, como la mejora de color en la pantalla usando inteligencia artificial o algunas opciones de cámara. Esto también ayuda a la disipación de calor del terminal.

La conectividad esta a la altura de lo esperado en un móvil que parte de los 399 euros. tenemos 5G, NFC, Wifi 6...

Sin grandes cambios en la pantalla

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los problemas de tener un catálogo cada vez más amplio de móviles es que no puedes distinguirlos todos en cada uno de los aspectos fundamentales. Esto se ve perfectamente en Nord 2 cuando hablamos de su pantalla.

Estamos ante un panel sin curvas de 6.43 pulgadas y resolución FHD con tecnología OLED y sensor de huellas bajo la pantalla. La tasa de refresco es elevada, de 90 Hz, pero se queda algo lejos de los 120 Hz del Redmi Note 10 Pro.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

La cuestión es que OnePlus no ha subido la tasa a los 120 Hz para no hacerle tanto la competencia al OnePlus 9, que cuesta bastante más que este Nord (aunque obviamente tiene mejores especificaciones).

Sí que hay mejoras con respecto al Nord CE, como el soporte para HDR10+ y la mejora de color por IA. El procesador también permite el aumento de resolución por IA en tres aplicaciones: Youtube, Snapchat e Instagram, así como el paso de vídeos de HDR10 a HDR10+ en tiempo real.

Más allá de eso, estamos ante un panel de gran calidad, con buenos colores, muchas opciones de personalización y también un brillo digno. No es esto algo que se vea siempre, aunque en este rango de precios es algo que se le exige.

Tres cámaras, con una brillando sobre las demás

Álvarez del Vayo El Androide Libre

El apartado fotográfico ha sido una de las características estrella este año para OnePlus dado el acuerdo de la empresa con Hasselblad.

Sin embargo, el Nord 2 no cuenta con estas mejoras si bien ha sufrido un cambio con respecto a lo que vimos el año pasado.

El sensor principal es el Sony IMX 766 (el mismo que se usa en el gran angular del OnePlus 9) y cuenta con una resolución de 50 Mpx. Está estabilizado ópticamente y es capaz de grabar vídeo 4K a 30 fps, además de hacerlo en HDR.

La calidad de las imágenes nos ha resultado muy sorprendente, incluso de noche, llegando a obtener algunas tomas dignas de la gama alta.

El gran angular sí que sufre una baja de calidad y de resolución importante al tener sólo 8 Mpx. esto se aprecia sobre todo cuando queremos ampliar una foto, o en la fotografía nocturna.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por último, tenemos un sensor monocromático de 2 Mpx que podemos usar con el filtro B/N de la app de cámara, el ultimo del listado que aparece en el botón Filtros de la app. De nuevo pensado que este tipo de sensores no son tan útiles como para usarlos en móviles. Mejor ahorrar en componentes y poner un modo en blanco y negro por software.

Esta aplicación de cámara ahora tiene una detección de hasta 22 escenas, ha mejorado la foto nocturna, el desenfoque nocturno, y se ha incluido un filtro de color de retrato, que permite dejar la persona en color con el fondo en blanco y negro.

La cámara delantera es de 32 Mpx, y usa un IMX 615. Podemos hacer fotos grupales con mejor calidad de noche y es capaz de mejorar el procesador de hasta cinco rostros a la vez, con hincapié en los ojos.

La calidad nos ha dejado un poco que desear, por el rango dinámico y, a veces, por la estabilización en vídeo, aunque OnePlus no flaquea normalmente aquí.

El vídeo incluye ahora una función que solemos ver en la gama alta, la capacidad de grabar simultáneamente con la cámara trasera principal y con la frontal.

La estabilización del sensor principal nos ayuda mucho a que los vídeos no trepiden aunql elue de noche aún se ve el desenfoque producido en las luces por el movimiento al andar. Si grabamos sin moverlos la calidad sube enteros.

Gran autonomía y mejor carga rápida

Álvarez del Vayo El Androide Libre

OnePlus no ha traído a este modelo la carga inalámbrica de sus hermanos mayores, algo que se comprende, aunque sí que ha puesto la carga rápida por cable de 65W que permite llenar la batería en una media hora.

En la primera prueba de batería lo hemos usado poco, aunque de forma bastante completa. Hemos hecho fotos y algún vídeo, hemos usado apps sociales, Instagram, Twitter, etc. Hemos hablado por teléfono y jugado. Todo esto mayormente sobre Wifi pero también bajo cobertura móvil. Hemos llegado a las 3 horas y media de pantalla con, ojo, casi dos días de autonomía total. Unas 45 horas.

En la segunda prueba de batería hemos usado la pantalla también a 90 Hz, como en la prueba anterior. Hemos jugado más, hablado algo menos, y escuchado más podcasts. Hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla con 36 horas de autonomía.

En la tercera prueba de batería no hemos hecho fotos, hemos estado hablando por teléfono y usando el móvil algo más en interiores. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con 24 horas de autonomía.

Oxygen OS sigue siendo la interfaz de OnePlus

Álvarez del Vayo El Androide Libre

El título de esta sección podría parecer obvio, pero es algo de lo que se dudaba hasta que la compañía confirmó que sus smartphones seguirán con Oxygen OS después de su fusión con OPPO.

Así, tenemos Oxygen OS 11.3 en el OnePlus Nord, una interfaz que supone un cambio muy menor con respecto a lo visto en los OnePlus 9 Series. Eso sí, este es el primero de los móviles de OnePlus en los que se usa el núcleo de Color OS, y encima se ejecuta Oxygen OS.

Se pueden ejecutar los mismos trucos imprescindibles para Oxygen OS que ya vimos en su momento y las características son las mismas que en este vídeo.

Cabe recalcar que a este modelo no afectará la polémica estrategia de actualizaciones de la gama de entrada de la empresa y recibirá, en principio, las mismas OTAs que los modelos de gama alta.

Tendremos que esperar a que pasen unos meses para comprobar cómo responde este terminal no solo a las actualizaciones a Android 12, sino también cómo evoluciona Oxygen OS ahora que su núcleo es parte de Color OS.

La definición de la gama media

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ahora que OnePlus es una marca de OPPO muchos temen que se pierda la esencia que la hizo tan valorada por los más geeks. No podemos asegurar que eso no vaya a pasar, pero desde luego que podemos afirmar que no será en el OnePlus Nord 2.

Estamos ante un terminal que ejemplifica muy bien lo que debe ser un móvil de gama media. En rendimiento, pantalla, memoria o batería es un terminal equilibrado. No es una alternativa para los modelos de 200 euros ni para los de 1000, pero es que no es ese su cometido.

Este terminal es el adecuado para los que buscan una experiencia de software limpia, que valoran la velocidad de carga y que buscan algo parecido a un gama alta, pero sin pagar lo que cuesta eso.

El precio de este modelo es de 399 euros para la variante de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna y de 499 euros para la de 12 y 256 GB. Se podrá comprar el 28 de julio en la web de OnePlus y en Amazon.

