El OnePlus Nord 2 es el primero en usar Oxygen OS sobre Color OS

OnePlus presentó ayer su nuevo móvil de gama media, el OnePlus Nord 2, un terminal que estamos probando actualmente y que nos está gustando bastante. La empresa ha sabido coger el pulso a lo que se debe ofrecer en el rango de precios de los 400 euros.

Lo que no se había anunciado, aunque ahora se ha confirmado, es que este es el primero de los modelos de la compañía en usar el núcleo de Color OS, la interfaz de . En concreto el sistema operativo es "OxygenOS basado en Android™ 11 /Color OS 11.3".

Para los que no lo sepáis, OnePlus anunció que a partir de la segunda mitad de este año Oxygen OS se iba a fusionar con Color OS para intentar mejorar la velocidad de las actualizaciones y dar una mejor experiencia.

Sin grandes cambios, y eso es bueno

OnePlus Nord 2

Llevo varios días usando el OnePlus Nord 2 y he de reconocer que, estéticamente y en velocidad de uso, no he notado diferencias con otros modelos.

Es cierto que el procesador que usa este terminal es más potente que el visto en el OnePlus Nord CE o en los N100 o N10, pero parece que Oxygen OS sigue siendo esa interfaz limpia que se nota rápida.

Interfaz del OnePlus 9 Pro

Las opciones que hay son las mismas que vimos en los OnePlus 9 o 9 Pro, y no hay nada que haga referencia a Color OS 11. Es decir, no ha sucedido lo mismo que con Realme, que en Realme UI 2.0 básicamente ha pasado a usar Color OS con un mero cambio de nombre.

En el futuro puede que las cosas cambien y que OnePlus acabe usando Color OS no sólo en China, como ahora, sino también en Europa, aunque la empresa ha dejado claro que eso no sera así, al menos por ahora.

