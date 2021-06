OnePlus será una marca de OPPO: nueva información de la integracion de ambas empresas

A finales de la semana pasada uno de los fundadores de OnePlus, Pete Lau, anunciaba en los foros de la empresa la integración de esta marca con la empresa matriz OPPO.

Este movimiento no nos cogió por sorpresa ya que la vinculación entre ambas marcas ha sido muy fuerte. No obstante, hoy hemos sabido algunas cosas que no se dijeron en el comunicado público mediante un argumentario interno que ha filtrado Evan Blass.

OnePlus será una submarca de OPPO

Documento de OPPO y OnePlus Evan Blass

OnePlus se fundó en el núcleo de OPPO aunque de facto siempre ha funcionado como un fabricante independiente. Tenía cosas en común con la marca matriz, como algunas líneas de producción y aspectos comunes en sus smartphones.

Esto era especialmente llamativo en los topes de gama ya que muchas veces se veía a los OnePlus de cada año como la versión barata del flagship de turno de OPPO.

Con el lanzamiento de los Nord esto se acentuó ya que alguno de ellos era directamente un OPPO renombrado con algún cambio menor.

Parece que esa será la tendencia en el futuro ya que el memorándum interno de OnePlus y OPPO ha confirmado que OnePlus será una marca dentro de la firma china.

Misma estrategia que realme

realme

Aunque no se ha mencionado dentro del documento, parece que lo que busca OPPO es afianzar su imagen de marca y el control sobre las compañías de su ecosistema.

Realme ha desplegado recientemente en España su estrategia de Internet de las cosas, con elementos como aspiradoras, que complementan a los accesorios que ya vendía. Esto demuestra que OPPO tiene un cometido para esta firma, y podría tener otro diferente para OnePlus.

En teoría, nada cambiará para los consumidores

Según el documento, OnePlus seguirá operando de la misma forma que hasta ahora en relación a las operadoras, tiendas o consumidores.

Podremos seguir esperando los mismos números de móviles, el crecimiento de la familia Nord o la permanencia de la firma en los países en los que opera.

Queda por ver si hay cambios en el , aunque la empresa ha dicho ya que no será así, aunque el documento invita a no responder a preguntas relacionadas con eso.

La integración se ejecutará a lo largo de este año y será a finales de 2021 cuando se finalice. Entonces veremos si hay cambios sustanciales y si OnePlus se diluye o si llega a ser incluso más relevante.