Los auriculares de Nothing generan expectación: superan los 800 euros en una subasta

Desde que Nothing, la firma tecnológica fundada por el cofundador de OnePlus Carl Pei, dio a conocer los ear (1), la expectación alrededor de estos nuevos auriculares ha ido en aumento. Incluso teniendo en cuenta que en España aún no los hemos visto presentados, algo que ocurrá el día 27 de julio.

Nothing ha llevado a cabo una subasta exclusiva en la web StockX, con una serie limitada de 100 unidades con número de serie. Una subasta que además de habernos dado todavía más detalles del hardware de los ear (1), demuestran que sin duda los usuarios tienen interés.

El mismo día de la subasta, se vendieron las 100 unidades con número de serie, en apenas una hora después de haberlas puesto a la venta. Y los precios son toda una locura; mientras que el número 100 se vendió por 192 euros, el número 1 se vendió por 875.

Locura de los ear (1)

ear (1) de primera edición. Nothing Omicrono

Según podemos ver en la página de producto de StockX, los 100 modelos se vendieron en apenas una hora desde que se puso el anuncio de la subasta, a las 9:09 AM ET, es decir, las 15:09 hora peninsular española. A las 9:55 (15:55 en España), se vendió el último modelo. Un logro impresionante, dado el hecho de que este es el primer producto de una compañía nueva que, además, aún no se ha lanzado al mercado de forma oficial.

Como es lógico, Nothing ha respondido a este suceso con unas declaraciones agradeciendo a los usuarios el apoyo en la subasta. "Estamos impresionados, ¡nunca esperábamos que llegara tan alto! De las 100 ventas, el precio promedio fue de 327 dólares". Un precio muy superior al de 99 euros de los ear (1) normales.

Los ear (1) en su caja. Nothing Omicrono

La subasta también nos ha servido para conocer más detalles de los ear (1). Ya sabíamos que iban a contar con cancelación de ruido activa, pero no detalles como la autonomía. Por ejemplo, tendrá hasta 24 horas de autonomía combinándolos con el estuche de carga si activamos el ANC. En caso de desactivarlo, conseguiremos un máximo de 34 horas de reproducción multimedia.

El estuche tiene una batería de 570 mAh y tiene carga rápida, con la cual conseguiremos 6 horas de reproducción de contenido con ANC y sin ANC unas 8 horas con tan solo 10 minutos de carga. El estuche, pese a su peculiar diseño, contarán con carga inalámbrica y con conector USB-C para la carga.

99 euros y llegarán en julio

Estuche con los ear (1) Nothing Omicrono

Sin duda alguna lo que más llamará la atención de estos auriculares será el apartado estético. Vemos un estuche de carga completamente transparente, que deja ver lo que hay dentro y aún costando 99 euros, contarán con cancelación de ruido activa, una función presente en auriculares bastante más caros.

Nothing dará a conocer estos ear (1) el día 27 de julio, y será la punta de lanza para una serie de productos dedicados al audio de alta calidad combinado con un diseño único. Un discurso diferenciador que en cierta manera vimos reflejado en OnePlus con Carl Pei y Pete Lau. Lau actualmente es el CEO de OnePlus, después de que Pei dejara la firma china para fundar Nothing.

