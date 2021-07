Los auriculares Nothing ear (1) costarán 99 euros y tendrán cancelación de ruido

Concepto de Nothing Nothing Omicrono

Nothing, la compañía de tecnología fundada por Carl Pei, dará a conocer el 27 de julio su primer producto: los ear (1), unos auriculares inalámbricos. Ahora ha confirmado la primera característica de los mismos así como el precio que tendrán en España.

En concreto, la empresa ha detallado que los Nothing ear (1) tendrán cancelación activa de ruido (ANC) de última generación gracias a tres micrófonos de alta definición. Éstos estarán optimizados para escuchar música, películas y podcasts, siempre con nitidez. La idea de la empresa es que además de un diseño rompedor, los consumidores tengan una experiencia premium.

Una aspiración que tendrán un precio ajustado, ya que Nothing también ha adelantado que los ear (1) costarán 99 euros, una apuesta ambiciosa si realmente viene a competir contra los auriculares con cancelación de ruido de la gama alta como los AirPods Pro o los Sony WF-1000XM4, que superan la barrera de los 249 euros.

Asimismo, Nothing también ha dejado ver la primera imagen de los ear (1), aunque no revela gran cosa más alla de uno de sus detalles más esperados: una terminación transparente. Este proceso es más costoso que otras terminaciones, con lo que la ambición de la compañía apunta a revolución en el sector.

Los ear (1) de Nothing podrán comprarse de forma online, según detalla Pei en Tech Crunch, aunque también se podrán adquirir presencialmente en Smartech y Selfridges, dos minoristas que ensalzan especialmente el diseño y los proyectos exclusivos, un respaldo importante para el nuevo proyecto de Pei.

Para desarrollar los ear (1) Nothing se ha valido del conocimiento de Teenage Engineering, una firma especializada en sonido de alta calidad combinado con un diseño rompedor y digno de ser considerado como una pieza de arte. Todo con la idea de trascender al lanzamiento de producto tecnológico al uso.



Asimismo, en la entrevista con el medio anglosajón, Pei también se ha referido a la compra de Essential para aclarar que no lo hicieron con la idea de desarrollar productos con ellos o su equipo sino para aprovechar la marca comercial. "Antes de llamarnos Nothing, Essential fue otro de los nombres que surgió durante el brainstorming interno. Es por eso por lo que hemos comprado la marca. No tenemos planes para hacer nada con Essential".

En cualquier caso, para conocer cómo serán los auriculares ear (1) habrá que esperar al 27 de julio, aunque tan interesante como ver el dispositivo será conocer las intenciones y el discurso de la empresa, ya que aspiran a hacerse un hueco en un mercado ultracompetitivo de forma diferente.

"Nothing ear (1) representa muchas primicias para nosotros: nuestro primer producto. Nuestro primer evento de lanzamiento. La primera oportunidad real para que podamos mostrarle al mundo de qué se trata Nothing. Hemos mantenido en secreto el diseño de ear (1), pero es hora de echar un vistazo a nuestra visión en acción. Este es el primer paso de nuestro viaje y esperamos que esté allí para llevarlo con nosotros", compartían en la invitación.