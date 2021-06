Nothing presentará su primer dispositivo el próximo 27 de julio

Nothing presentará su primer dispositivo el 27 de julio

Nothing, la nueva compañía tecnológica fundada por el Carl Pei, ha puesto fecha a a la presentación de su primer dispositivo, los auriculares inalámbricos Nothing ear (1). En concreto, será el próximo 27 de julio a las 13:00 horas de España.

La empresa del también cofundador de OnePlus, de la que salió el pasado octubre, aspira a romper el mercado con una serie de dispositivos que trasciendan más allá de la tecnología de consumo y abracen tanto características de primer nivel con un diseño rompedor y que trascienda la tecnología. "Nuestra misión es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología para crear un futuro digital sin fisuras", exponen.

"Nuestros auriculares inalámbricos TWS combinarán belleza pura e ingeniería precisa para una experiencia de sonido puro. Reconocemos que las grandes visiones no se realizan con sólo tocar un botón, sino a través de innumerables pequeños éxitos. Los Nothing ear (1) es el comienzo del viaje", ha explicado la compañía al dar la fecha sobre la próxima presentación de producto.

Su primer producto

Más allá de conocer cómo serán los auriculares ear (1), de lo más interesante que se podrá ver el 27 de julio es el discurso de la empresa y cómo aspiran a hacerse un hueco en un mercado ultracompetitivo.

"Nothing ear (1) representa muchas primicias para nosotros: nuestro primer producto. Nuestro primer evento de lanzamiento. La primera oportunidad real para que podamos mostrarle al mundo de qué se trata Nothing. Hemos mantenido en secreto el diseño de ear (1), pero es hora de echar un vistazo a nuestra visión en acción. Este es el primer paso de nuestro viaje y esperamos que esté allí para llevarlo con nosotros", han compartido en la invitación.

Los auriculares ear (1) estaban previstos que se diesen a conocer este mes de junio, sin embargo Pei explicó la semana pasada en redes sociales que habían sufrido un retraso y que finalmente llegarían durante este verano. Es por ello que aunque se den a conocer a finales de julio lo más probable es que su disponibilidad sea en las siguientes semanas.

Respaldo comercial

Un debut para el que Nothing se ha rodeado de firmas importantes en la cultura de diseño británico. La semana pasada la compañía explicaba que había llegado a un acuerdo con Smartech y Selfridges, dos minoristas que ensalzan especialmente el diseño y los proyectos exclusivos, un respaldo importante para el nuevo proyecto de Pei.

La aspiración de Nothing es lograr productos tecnológicos con un diseño icónico, que sean capaz de trascender lo que se entiende la tecnología de consumo actual, al tiempo que busca crear un ecosistema de dispositivos conectados para "desafíar a la industria". Tanto es así que Nothing se ha aliado para el desarrollo de productos con Teenage Engineering una firma especializada en sonido y diseño o ha comprado Essential, la empresa de Andy Rubin.

En cualquier caso, para conocer cómo serán estos nuevos auriculares inalámbricos de Nothing habrá que esperar unas semanas y estar atento a la página web de Nothing, donde con el reclamo de "el sonido del cambio" (sound of change) llegan dispuestos a cambiar cómo se concibe la tecnología de consumo.

