Nothing lanzará su primer producto en junio: unos auriculares inalámbricos

Quizás recuerdes Nothing, la misteriosa empresa de audio de Carl Pei, el fundador de OnePlus junto a Pete Lau. Después de abandonar la empresa, Pei suscitó una gran curiosidad en la comunidad tecnológica (incluyendo la ubicada en España) fundando esta misteriosa empresa que lanzará su primer producto en unas pocas semanas.

Así lo ha confirmado el propio Pei en la web de Nothing, anunciando la llegada del Ear 1, su primer dispositivo de audio. En un escueto artículo más similar a una carta de agradecimiento, Pei explica que después de meses de desarrollo, lanzarán en junio estos dispositivos que podemos intuir que serán unos auriculares.

Nothing ha confirmado que estos Ear 1 serán unos auriculares inalámbricos, al estilo AirPods aunque como es de esperar con un diseño radicalmente distinto. No obstante, no existen detalles sobre su apartado estético.

El primer producto de Nothing

Nothing, la nueva misteriosa empresa de Carl Pei. Nothing Omicrono

Pei intenta mantener el misterio en todo momento, de ahí que ni siquiera de la fecha concreta del lanzamiento del Ear 1. Lo que sabemos es que llegará en junio, es decir, en unas semanas y que serán unos auriculares inalámbricos. Así lo explica Pei en su carta.

"Entonces, ¿por qué empezar con los auriculares? Como tú, amamos la música, los podcasts y los audiolibros. [...] Pero más que eso, creemos que el mercado de los auriculares pedía diferenciación, un espacio donde podemos elevar el diseño y ofrecer valor desde el primer día. Además, como un área de gran crecimiento, el mercado de auriculares proporcionará un telón de fondo fértil a medida que fortalecemos nuestras capacidades y nos preparamos para ingresar a nuevas categorías de productos".

Respecto al diseño, Pei deja mucho a la imaginación. "Ear 1 combina notas sobre transparencia con una forma icónica y una funcionalidad refinada. Es el punto de partida que definirá el arte, la confianza y la artesanía que llevarán nuestros productos y servicios en los años venideros".

Concept 1, el primer diseño conceptual de Nothing. Nothing Omicrono

El único punto del que podemos tirar es la referencia de Pei a sus primeros conceptos. En invierno del año pasado, Nothing reveló que estaba trabajando en diversos prototipos de auriculares, mostrando algunos diseños preliminares. Por lo tanto, podría ser factible que el Ear 1 se inspire en el diseño de los primeros conceptos de Nothing.

No se sabe ningún detalle técnico adicional, y tampoco se ha dado una fecha concreta del evento de lanzamiento (si es que Nothing celebra alguno). Tendremos que esperar para ver qué nos tiene preparados el cofundador de OnePlus.

