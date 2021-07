Google Drive permitirá bloquear a gente para evitar acoso

El ciberacoso y las prácticas de intimidación en Internet están a la orden del día en España, incluso en plataformas preparadas para ello como Twitter. Pero hay otras que quieren protegerse ante este problema, incluso aunque su función no incite a estas campañas de acoso. Es el caso de Google Drive.

El servicio de almacenamiento de Google ha anunciado que agregarán nuevas opciones para que los usuarios puedan bloquear a otras cuentas para evitar este tipo de prácticas. Y es que incluso en una plataforma con tan poca interacción entre usuarios, pueden sucederse estas situaciones.

Concretamente, bloquear a otros usuarios evitará que estos puedan compartir archivos con nosotros, evitando así que nos pueda llegar spam o incluso vernos con situaciones de chantaje. Se implementará en las próximas semanas para todos los usuarios, aunque este lanzamiento será gradual y podría demorarse para algunos.

Bloquear en Google Drive

Estas nuevas opciones tendrán carácter retroactivo, es decir, que los usuarios bloqueados no podrán acceder a los archivos que hayan sido compartidos con ellos en el pasado. Además, elimina de su disco cualquier tipo de archivo compartido, con la idea de que dicho usuario no pueda robarlos y posteriormente publicarlos.

Además de todo lo anteriormente dicho, bloquear una cuenta en Google Drive también impedirá que esas cuentas contacten con nosotros de cualquier forma, incluyendo chats de Hangouts o de Google Chat. Con estas opciones, la cuenta bloqueada no tendrá forma de comunicarse con el usuario que ha realizado el bloqueo, al menos dentro del ecosistema de aplicaciones de Google.

Las nuevas opciones para bloquear aparecerán haciendo click derecho en un archivo compartido con un usuario. Por supuesto, siempre se podrá desbloquear a esa persona mediante estas mismas opciones, y el efecto tendrá lugar de inmediato, desde el mismo momento en el que se bloquee a esa persona. Estarán disponibles para todos los usuarios en aproximadamente dos semanas aproximadamente.

La aparición de esta novedad llega después de que saltara a la palestra una noticia en BuzzFeed News, que relataba cómo un usuario no podía eliminar una carpeta compartida con su expareja. Lo llamativo es que dicho usuario intentó usar los sistemas de reporte de Google Drive, pero no pudo realizarlo debido a que el contenido de la carpeta en cuestión no contenía archivos peligrosos o íntimos.

