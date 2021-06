Oneplus Nord CE, análisis: Bueno, bonito y barato

Uno de los móviles más sorprendentes del año pasado fue el OnePlus Nord. No es raro que OnePlus haya querido repetir la jugada con el OnePlus Nord CE en este 2021, un móvil pensado para ofrecer lo importante, recortar en lo superfluo y ajustar el precio lo máximo posible.

Hemos estado usándolo casi dos semanas y las sensaciones que nos ha transmitido son positivas. Os lo contamos todo en el análisis en video.

Características OnePlus Nord CE 5G

Procesador y memoria

Procesador: Qualcomm Snapdragon 750G.

Memoria RAM: 6/8/12 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,43 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: AMOLED.

HDR10+.

Tasa de refresco 90 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.79.

Gran Angular: 119º

Macro:

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

Radio FM.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 30 W (Warp Charge 30T Plus).

Otros Puerto USB-C.

Jack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones:

Peso: 170 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: Oxygen OS 11.

Ligero, cómodo… y de plástico

OnePlus ha tenido un elemento distintivo en el hardware desde su lanzamiento: el Alert Slider. Esta pieza móvil permitía cambiar entre el modo silencia, vibración y sonido sin encender la pantalla del móvil. Esta característica está ausente del OnePlus Nord CE.

Personalmente me da igual, siempre llevo el móvil con el modo No Molestar activo, pero quizás sea algo que algunos echéis de menos.

Por otro lado, la construcción de este terminal es a la vez ligera y cómoda y también algo económica. Es lo que transmite el marco y la parte trasera, ambos de plástico. No lo ponemos como algo inherentemente negativo porque el tacto es bueno, el peso es muy bajo (170 gramos) y la ergonomía es elevada, pero se notan diferencias con otros modelos.

Aún así, no vemos mal que las marcas ofrezcan móviles de precio ajustado con una buena construcción en plástico, como es el caso.

La estética es muy similar a los Nord del año pasado y no se parece tanto a los OnePlus 9 Series. El color de la unidad que nos han cedido es azul y tiene tonos morados. No es elegante per sé, pero sí muy característico.

Este debería ser el rendimiento medio de la gama media

La fluidez y la velocidad han sido una de las enseñas de OnePlus desde que sus fundadores la crearan. Actualmente podemos decir que eso se mantiene en casi todos los modelos ya que los Nord N100 y N10 no tuvieron la misma respuesta que sus antecesores.

Eso sí, hemos de reconocer que el OnePlus Nord no escatima en memoria, con versiones de hasta 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, que es la que hemos probado. El procesador es el Snapdragon 750, la evolución del 732 que hemos disfrutado en otros móviles.

La potencia desarrollada no es la misma que vemos en los OnePlus 9 y 9 Pro pero no hemos tenido la sensación de que ni siquiera en juegos exigente el móvil se quejara. Ah, y nada de calentamiento, algo de lo que no pueden presumir los móviles con el Snapdragon 888.

La conectividad también está a un buen nivel, con Wifi de doble banda, NFC… e incluso jack de auriculares. Sí, vuelve este conector a un OnePlus de gama media alta.

Hay rivales que han superado en pantalla a OnePlus

Cuando OnePlus dio el salto a los 120 Hz empezó a marcar una tendencia en la gama alta que, poco a poco, ha ido descendiendo a otras categorías.

Para poder diferenciar sus paneles de móviles de gama media y alta lo que hace es dotar de 120 Hz de tasa de refresco a estos últimos, mientras que la gama media se queda en 90Hz.

Esto es lo que pasa con el OnePlus Nord, que usa un panel OLED de 6.4 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Móviles que son rivales directos, como el Redmi Note 10 Pro, suben a los 120 Hz, aunque es cierto que ese modelo no tiene sensor de huellas en pantalla, algo que sí tenemos aquí.

La calidad del panel es muy buena y el brillo máximo lo suficientemente alto como para poder ser usado en junio en Sevilla a pleno sol. Eso debería bastar para hablar de su capacidad.

Los marcos de la pantalla son contenidos, aunque el inferior es algo superior al de los otros dos.

Tres cámaras que podrían haber sido dos

Es normal que los fabricantes teman quitar sensores en las cámaras porque hay usuarios que miran el número de los mismos más que la calidad. Pero, en general, no debería ser así. El OnePlus Nord tiene tres cámaras detrás, un sensor angular normal, un gran angular y un sensor monocromático. Este último lo vamos a obviar, aunque lo mencionamos en el análisis en vídeo.

El sensor principal nos ofrece unas fotografías con un detalle muy bueno. Los 64 Mpx no se usan normalmente pero sí que ayudan en ocasiones. Quizás falte algo de realce pero parece que OnePlus no quiere pasarse con el perfilado de bordes como le ha pasado en modelos anteriores.

El gran angular nos da colores correctos y un contraste no excesivo, pero peca de falta de detalle por tener sólo 8 Mpx.

Los vídeos estabilizan muy bien tanto delante como detrás. Eso sí, con la cámara frontal la veracidad de color no es todo lo buena que esperábamos en condiciones de buena luz.

Dicha cámara delantera, de 16 Mpx, estabiliza muy bien los vídeos, pero las fotos con HDR no logra sacarlas sin parecer artificiales.

La batería crece y se nota en la autonomía

OnePlus ha logrado aumentar la capacidad de la batería de este modelo comparado con el Nord del año pasado. Tenemos 4500 mAh pero con la tecnología Warp Charge 30T Plus se mejora la transferencia de energía para cargar la batería de 0 a 70% en 30 minutos.

La única ausencia es la carga inalámbrica, pero no es algo que se vea en este rango de precios.

En la primera prueba de batería hemos usado el móvil exclusivamente en interiores. Hemos jugado bastante, hemos hablado algo por teléfono y hemos usado apps sociales como Twitter o Instagram. Hemos llegado casi a las 6 horas de pantalla con 23 horas totales de autonomía.

En la segunda prueba de batería hemos hecho un uso mucho menor del móvil para jugar. Hemos estado en exteriores, usando las llamadas, GPS y algo de redes sociales, junto con algunas fotos. Al igual que en la prueba anterior hemos puesto la pantalla en 90 Hz. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con 24 horas totales de autonomía.

En la tercera prueba de batería hemos puesto la tasa de refresco en 60 Hz. Hemos estado fuera, usando Google Maps, haciendo fotos y jugando algo en interiores. Hemos llegado a las 5 horas de pantalla con 20 horas totales de autonomía.

En la cuarta prueba de batería hemos mantenido la tasa de refresco en 60 Hz. Hemos estado fuera muchas horas, pero sin usar mucho el móvil, hemos usado redes sociales y hablado por teléfono. Hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla con 30 horas totales de autonomía.

Android 11, mucha fluidez y promesas de actualizaciones

OnePlus se ha caracterizado por mejorar sus productos durante largo tiempo, sobre todo en los primeros meses desde su lanzamiento. Pese a eso, como siempre decimos, no hay que comprar un móvil por promesas futuras, sino por hechos presentes.

En este sentido, el OnePlus Nord CE presume de usar Android 11, de tener Oxygen OS 11 como capa y de numerosas mejoras en el software.

Todas ellas las analizamos cuando probamos por primera vez esta interfaz, y lo podéis ver en el siguiente vídeo.

Con respecto al uso en el día a día, hemos aprovechado más que en otras ocasiones la posibilidad de poner accesos directos en el sensor de huellas, para abrir apps sin pulsar en la pantalla.

Por otra parte, hemos visto avisos de que apps estaban gastando demasiada energía en segundo plano más veces de las lógicas, y no sabemos porqué el sistema simplemente no las cerraba.

Conclusión: más barato, pero igualmente recomendable

Los precios de este modelo parten en los 299 euros para la variante de 6+128 GB de RAM, suben a los 329 euros si queremos 8 GB de RAM y el mismo almacenamiento, y alcanza los 399 euros en el caso del modelo analizado, de 12 y 256 GB de memoria.

Esto posiciona al OnePlus Nord como uno de los móviles más redondos con 5G del mercado. No es el más barato, pero sí es muy económico para ofrecer un paquete tan completo y, sobre todo, tan equilibrado.

Parece que el sufijo (CE: Core Edition o Edición Clave) le hace justicia y al igual que pasó en el Nord de 2020, OnePlus ha sabido ofrecer lo importante a los que quieren una gran experiencia sin pagar demasiado.

En resumen: un móvil muy recomendado.