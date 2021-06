El misterioso móvil de OnePlus se filtra: nuevos detalles del OnePlus Nord 2

El año pasado, cuando analizamos el OnePlus Nord, dijimos que la empresa había dado en el clavo. Bueno, en los cuatro. La apuesta por la gama media de la compañía fue un acierto y el terminal estuvo un tiempo incluso sin stock debido a la demanda.

Hasta no hace mucho pensábamos que el sucesor del OnePlus Nord sería el OnePlus Nord CE, que se anuncia en unas horas, pero parece que no será así, o al menos no exclusivamente.

OnePlus está ultimando la creación de un nuevo terminal, el OnePlus Nord 2, uno que se filtró por error en la propia web del fabricante.

Nuevos datos del Nord 2

Ha sido 91mobiles el portal que ha publicado la información de este nuevo terminal, que presumiblemente se presentaría en julio.

Lo primero que se ha sabido es que la pantalla sería de 6.43" con resolución 1080p y tecnología OLED. Eso sí, la tasa de refresco no llegará a los 120 Hz, quedándose en 90, con el sensor de huellas bajo el panel.

Habrá dos versiones, una con 8 + 12 GB y otra con 12 + 256 GB. En ambas el procesador será el Mediatek Dimensity 1200, el más potente de este fabricante.

La batería será de 4500 mAh, y esperamos que llegue con carga rápida Warp Charge, aunque no sabemos si la 65T o la 30T.

La cámara principal trasera será de 50 Mpx, y habrá un gran angular de 8 Mpx y un tercer sensor de 2 Mpx. En la parte frontal habrá solo un sensor, con 32 Mpx. La cámara principal usaría el mismo sensor que el ultra gran angular del OnePlus 9 Pro, el Sony IMX766, lo que supondría un salto adelante en la calidad fotográfica.

Módulo de cámara del OnePlus 9 Pro Álvarez del Vayo

El módulo de cámara será similar al de los OnePlus 9 Series, aunque no exactamente igual. Aún así, supone una evolución con respecto a lo visto en el OnePlus Nord.

Habrá que esperar algo menos de un mes para comprobar si, finalmente, es a principios de julio cuando la marca hace oficial el anuncio de este modelo.

OnePlus ha ampliado su estrategia fundacional de crear un único móvil y en 2020 lanzó el OnePlus 8, el 8 Pro, el 8T (con una gran relación calidad precio), el Nord (posiblemente el mas recomendable) y los N10 y N100. Y no parece que 2021 vaya a ser diferente.