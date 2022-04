Samsung quiere que arregles tú mismo el móvil si se te rompre

Los smartphones son aparatos propensos a romperse. No es tanto porque sean frágiles o estén diseñados para ello, sino porque no hay otro dispositivo electrónico que movamos y cojamos más a lo largo del día. Ni de lejos. Por eso, no es raro ver a usuarios quejarse de que se le ha roto la pantalla tras una caída, o que su conector de carga no funciona porque lleva ya mucho uso.

Para intentar que los propios usuarios puedan arreglar sus móviles sin tener que pasar por el servicio técnico (con el coste que eso implica), Samsung ha estrenado en Estados Unidos un programa de reparación en colaboración con iFixit.

Reparemos nosotros mismos los móviles

Este programa está pensado para esos usuarios que se ven capaces de realizar ciertos cambios, como la pantalla o la batería, simplemente con unas herramientas y algún tutorial en forma de vídeo. De hecho, Samsung se ha aliado con iFixit, probablemente la mayor comunidad online de reparación de productos electrónicos.

Empezando en Estados Unidos, Samsung ofrecerá ciertas partes de ciertos modelos para que se vendan a usuarios finales a través de iFixit, que elaborará los manuales para su reemplazo.

En un principio esta colaboración se limita a los Galaxy S20, S21 y las tablets Galaxy Tab S7+, y estará disponible en verano. Se podrán comprar las pantallas, baterías, parte trasera e incluso el conector de carga.

Más adelante habrá nuevos dispositivos compatibles, así como nuevas piezas de cada uno.

No sabemos si esta medida estará disponible también en otros países más adelante, pero en mercados como el español, donde la cuota de Samsung es enorme, serían bien recibidas.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan