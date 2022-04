Redmi Note 11 Pro Plus 5G, análisis: Xiaomi lo ha hecho genial

Hace unos días Xiaomi puso a la venta en España su móvil de gama media más potente, el Xiaomi Redmi Note 11 Pro + 5G, un dispositivo que fue anunciado en China el año pasado y que será el responsable de traer la carga ultra rápida de 120 W a la gama media.

Hablamos de poder cargar el móvil en 15 minutos, algo de lo que no pueden presumir siquiera los móviles de gama alta de otros fabricantes. Con todo, no es lo único en lo que destaca ya que Xiaomi ha puesto muchos huevos en esta cesta. La cuestión es ¿le habrá salido bien?

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Características Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Procesador y memoria

Mediatek Dimensity 920.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 108 Mpx.

Gran Angular: 8 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Infrarrojos.

Radio FM.

NFC.

Autonomía Batería: 4500 mAh.

Carga rápida: 120 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

IP53.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163.7 x 76.2 x 8.3 mm.

Peso: 204 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: MIUI 12.5.

Líneas rectas y acabado mate

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Xiaomi, como otras marcas, ha decidido que la línea de diseño en la gama media y baja sea la línea recta que vimos con los iPhone hace un par de generaciones. Esto queda muy bien visualmente, pero en la mano hace que los terminales sean más incómodos de usar.

Eso sí, en este caso no nos ha dado mucho esa sensación, y si usamos funda desde luego que la ergonomía no será un problema. Pesa algo más de 200 gramos, pero no nos ha molestado en la mano, algo curioso.

La parte trasera tiene un acabado mate, en la unidad que nos han cedido en color gris, y la verdad es que le sienta bien. Eso sí, el módulo de cámara es bastante grande, y tiene un grosor considerable, lo que hace que, apoyado en la mesa, el móvil tienda a temblar si lo usamos.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, aunque tenemos tres sensores, hay cinco elementos, uno de ellos para el flash y otro para... nada. Esperemos que Xiaomi mejore el diseño de este apartado, como han hecho otras marcas dejando no sólo los elementos necesarios (la cámara macro sobra), sino con un diseño más limpio y sin detalles decorativos.

El marco metálico también es mate, lo que le da un toque muy sobrio a este modelo. En el lateral derecho tenemos el sensor de huellas en el botón de encendido, lo que no es un problema porque MIUI permite que sólo se active si lo pulsamos, no si lo tocamos. Aunque podemos hacerlo también de esta última forma si queremos. A mí no me gusta porque si no cada vez que lo cojo de la mesa intenta desbloquearse.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Muchos móviles no tienen nada en el marco superior salvo un micrófono de cancelación, pero este Redmi es todo lo contrario. Además de ese micrófono tenemos un jack de auriculares de 3.5 mm, aunque que en esta gama de precios empieza a escasear. También tenemos un altavoz secundario bastante decente, y un emisor de infrarrojos. De nuevo, Xiaomi presume de conectividad.

En la parte inferior tenemos otro micrófono, el altavoz principal, el puerto de carga USB C y la bandeja para dos SIM o una tarjeta de teléfono y una microSD.

Ojalá todos los Redmi fueran así de potentes

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Soy consciente de que este móvil no tiene un precio especialmente bajo, pero aún así no puedo dejar de alegrarme de que Xiaomi haya optado por usar el MediaTek Dimensity 920, un procesador que me encantó en el realme 9 Pro Plus y que aquí vuelve a lucirse.

La unidad que nos han prestado es la que tiene 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, y se nota, sobre todo lo primero. La fluidez es elevadísima y no hemos tenido lags. Obviamente la potencia que desarrolla este modelo no es la que tenemos en terminales como el Xiaomi 12 Pro, pero es lógico.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nos parece un punto medio muy aceptable para los que quieren una experiencia cercana a la gama alta pero sin pagar lo que se pide actualmente por un móvil de esa categoría.

Incluso con juegos exigentes hemos estado bien, disfrutándolos, y no sufriéndolos.

Y en el apartado de conectividad Xiaomi vuelve a presumir porque integra todo lo esperable, desde la radio y el jack de auriculares hasta conectividad inalámbrica de última generación:

5G.

4G.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Infrarrojos.

Radio FM.

NFC.

Puerto de auriculares.

NFC.

Doble altavoz.

Sobre los altavoces, decir que están calibrados por JBL, y la calidad de los mismos es muy buena. También el volumen, y sobre todo la posición ya que Xiaomi sigue poniendo los dos en los marcos menores, el mejor sitio si no queremos ocupar parte del frontal.

La pantalla destaca en calidad, brillo, tamaño...

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los móviles de gama media han empezado a usar paneles OLED incluso en franjas de precio muy bajas, como la propia Xiaomi ha demostrado.

Aún con todo, eso no quiere decir que todos los paneles sean iguales, y aquí vemos uno de gran calidad, pensado para el tipo de móvil que es el Redmi Note 11 Pro Plus.

La diagonal es de 6.67 pulgadas, la resolución de 2400 x 1080 px y la tecnología AMOLED va de la mano con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Además, el panel soporta tecnología HDR10, algo que no siempre vemos en esta categoría, y no podemos dar por descontada.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El brillo máximo medio es de 700 nits, pero de forma puntual podemos llegar hasta los 1200 nits, cuando el sol nos dé de lleno, sólo por unos segundos.

La calidad de la pantalla es enorme, aunque no supone un salto con respecto a lo que vimos en el antecesor de este modelo, salvo en el brillo medio máximo.

El único pero que ponemos aquí, y que seguro que Xiaomi ejecuta a conciencia, es el uso del un sensor de huellas lateral en vez de uno en pantalla. Al usar tecnología OLED se podría implementar pero la empresa quiere que ese sea, al menos por ahora, una de las diferencias entre los Redmi de gama alta y los de gama media.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dispositivos de precio similar a este como el realme 9 Pro, el Samsung Galaxy A53 o el OnePlus Nord CE 2 lo tienen, pero parece que Xiaomi no se preocupa de eso.

Con todo, el sensor lateral funciona bien, así como el desbloqueo facial, que es rápido y configurable, como debe ser.

Tres cámaras que son dos

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Xiaomi ha optado por mantener una configuración de cámaras similar a la del año pasado. A un sensor principal de 108 Mpx y un gran angular de 8 Mpx ha sumado un macro de 2 Mpx que directamente vamos a obviar en este análisis. Esperamos que llegue el día en que los fabricantes decidan centrar sus esfuerzos en cámaras prácticas.

El sensor principal tiene 108 Mpx, aunque por defecto dispararemos a 12 Mpx.

De día las tomas son buenas, pero no llega a destacar con respecto a la competencia. hemos probado a usar el HDR de forma automática y manual, y hemos hecho lo mismo con la inteligencia artificial. La verdad es que al usuario medio le gustan las fotos que hace, pero no es el mejor de su categoría.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

De noche el detalle está muy conseguido, y ni siquiera sufre en los carteles de neones y con luces de los bares y tiendas. Sólo se nota que no es un móvil de gama alta si intentamos fotografiar objetos en movimiento, como coches, pero eso no es algo que le echemos en cara, es que es algo normal.

Lo único que es mejorable es el retrato nocturno, que aparece muy apagado y sin mucho detalle, lo que contraste con otras fotos de noche tomadas con este sensor.

El sensor gran angular, de 8 Mpx, acusa la falta de resolución comparada con la cámara anterior.

De día vemos cómo el rango dinámico no es tan bueno como en el sensor principal, sobre todo en los cielos, y la deformación es algo elevada en los bordes.

De noche las luces están muy controladas, pero la imagen parece algo acuarelada. Lógico siendo un gran angular de gama media, pero en este rango de precios las marcas ya deberían empezar a pensar en mejorar esto. No hay mucho ruido, a costa de perder algo el detalle. Xiaomi tiene claro lo que prioriza.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto al vídeo, no es que estemos descontentos, pero no llega a la altura de lo visto en el Galaxy A53 o el realme 9 Pro Plus. La calidad no es mala, pero el rango dinámico es mejorable.

De noche tenemos el mismo problema en el 95% de los móviles, la estabilización. Se nota que el estabilizador intenta ajustar las luces, pero se ven esos saltos que siempre aparecen de noche cuando grabamos mientras andamos. Si estamos parados la calidad es muy decente, con unos tonos realistas y unas luces que no deslumbran.

La cámara delantera, de 16 Mpx, nos ha gustado bastante para hacer selfies, aunque trate las pieles de forma demasiado agresiva para eliminar arrugas e imperfecciones. Pero nos gusta el color, el resultado final, el HDR...

De noche el sensor baja la capacidad de mostrar una mayor nitidez, pero se ha comportado algo mejor de lo que hemos visto en otros modelos de este precio.

En cuanto al vídeo, tenemos el ruido esperado, pero también una estabilización electrónica increíble, sobre todo porque la luz era escasa. No es que recomendemos grabar de noche, en movimiento, pero si tenemos que hacerlo este es uno de los mejores móviles de este precio para hacerlo.

Una carga rápida de infarto

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando el año pasado probamos el Xiaomi 11T Pro con carga rápida de 120 W vimos cómo la carga rápida puede cambiar la forma en la que usas un móvil, por ejemplo cargándolo sólo cuando nos estamos duchando.

Hace unas semanas analizamos también el Xiaomi 12 Pro, que contaba con esta velocidad de carga, pero lo que no esperábamos era ver ese tipo de carga en la gama media solo unos pocos meses después. El Xiaomi Redmi Note 11 Pro + 5G no se diferencia mucho de su hermano pequeño, pero solo por esto puede merecer la pena.

Además, Xiaomi incluye el cargador compatible en la caja de venta, algo que contrasta muchísimo con la decisión de Samsung de no ofrecer ningún cargador en uno de los principales rivales de este modelo, el Samsung Galaxy A53 5G.

Eso sí, para poder alojar los componentes necesarios para la carga rápida este terminal ha de dejar algo de espacio en su interior, lo que hace que su batería sea de 4500 mAh, y no de 5000 como en el modelo Pro.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la primera prueba de batería hemos usado el móvil mayormente en interiores, jugando y usando apps como TikTok. También hemos usado el móvil en exteriores, como GPS, haciendo fotos, algún vídeo... Todo a 60 Hz de tasa de refresco. Hemos llegado a las 4 horas y media de pantalla con 30 horas de autonomía total.

En la segunda prueba de batería hemos mantenido los 60 Hz. Hemos usado el móvil para hacer muchas fotos, durante un pequeño viaje de un día. Hemos jugado algo, pero no mucho, así como usado algo de apps sociales. Hemos llegado a las 3 horas de pantalla con 48 horas de autonomía total.

El resto de pruebas las hemos hecho con 120 Hz y, como es lógico, la autonomía se ha resentido.

En resumen, este dispositivo tiene la mejor carga rápida disponible, una batería de tamaño normal y una autonomía que, sin sorprender, cumple.

Sin problemas con la interfaz, pero no tenemos Android 12

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las pocas pegas que le ponemos a este móvil es que no venga con Android 12 de serie. No es, por desgracia, el primer terminal de 2022 que llega con Android 11. No entendemos el motivo por el que algunos fabricantes están retrocediendo en este aspecto.

Pese a eso, sabemos que las actualizaciones del sistema y la versión de Android no son algo que importe a todo el mundo.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto al uso de MIUI 12.5, que es la versión del sistema que utiliza, podemos dejar claro que no es este uno de esos Xiaomi que da problemas de fluidez o de lags. Menos mal, nos alegramos de que no sea algo crónico.

La fluidez, la respuesta del móvil, el cambio de aplicaciones, todo funciona como se espera en un móvil que, sin ser excepcionalmente caro, no es tampoco tan económico como podríamos esperar de un Redmi. La mayoría de las funciones de este software las tenéis en este vídeo:

No podemos cerrar esta sección sin recordar que los móviles de Xiaomi son, de lejos, los que más publicidad incluyen. La hemos encontrado en forma de aplicaciones preinstaladas, de anuncios en la fase de instalación de otras apps y también en la sección de descargas.

Publicidad en MIUI 12.5 en el Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Si queremos podemos desactivar estos anuncios, pero Xiaomi empieza a usar de forma excesiva este tipo de herramientas de monetización.

Conclusión: así sí Xiaomi

Redmi Note 11 Pro Plus 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este es un terminal que tenía muchas ganas de probar por la sensación que me dejó el Redmi Note 10 Pro el año pasado, uno de los móviles que más me gustaron de 2021. Las expectativas estaban muy altas, y no estaba seguro de que fueran a verse cumplidas.

Nos alegramos mucho de haber tenido una experiencia tan diferente a que la vivimos cuando analizamos el Xiaomi Redmi Note 11. Este dispositivo es mucho más caro, pero vale cada euro que cuesta.

Los puntos más destacables son la pantalla, la potencia, la carga rápida, el sonido... otras características son buenas, sin destacar, como la cámara, la autonomía o el diseño.

El nuevo Redmi Note 11 Pro Plus 5G se pone a la venta en tres variantes, en función de la memoria interna y de la RAM.

6 + 128 GB: 399,99 euros.

8 + 128 GB: 429,99 euros.

8 + 256 GB: 449,99 euros.

Puedes comprar el Redmi Note 11 Pro+ 5G en Amazon a los precios marcados arriba, aunque más pronto que tarde empezarán los descuentos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan