Probamos la edición especial Free Fire del realme 9 Pro Plus

Las ediciones especiales de los móviles Android parece que se están poniendo de moda, como vimos con la de Dragon Ball que realme nos dejó probar hace unas semanas. Hace unas horas realme ha presentado la misma empresa una inspirada en el popular videojuego Free Fire, en este caso del excelente realme 9 Pro Plus. Nosotros hemos podido probarla y nos ha gustado en un aspecto, pero nos ha decepcionado en otro.

Un paquete de venta muy diferente

La parte positiva de esta edición es el packaging o empaquetado. Realme ha modificado la caja original y ha incluido un mapa inspirado en el videojuego. Además, se han inluido también algunos elementos simpáticos, como pegatinas y un código de regalo para poder canjear en el juego.

El mayor cambio de los accesorios es la púa para extraer la bandeja para la SIM, que ahora tiene la forma de un popular cuchillo del juego.

No se han eliminado los accesorios, como el cargador de 65 W, el cable de carga o la funda de silicona.

Un móvil bastante sobrio

Dado que es una edición especial de un juego bastante colorista, hubiéramos esperado que Realme diseñara un móvil con una estética impactante, como hizo en el caso del realme GT Neo 3 Dragon Ball Edition.

No ha sido así, y es que el Realme Free Fire es bastante elegante, algo que no esperábamos. No es feo, en absoluto, y tiene detalles que resaltan cuando le da la luz, como algunos textos y un tono arcoíris muy singular.

Un software poco personalizado

No soy fan de la personalización que hacen las marcas cuando se crean ediciones especiales, pero he de reconocer que esa es la gracia.

Aquí nos hemos encontrado con un par de fondos de pantalla y unos iconos en algunas aplicaciones del sistema. Y ya está. El juego ni siquiera estaba preinstalado, y la interfaz del móvil es exactamente la misma que hemos visto en el modelo normal.

Es un movimiento raro porque el software es lo que menos gasto económico lleva dado que hablamos de personalizaciones estéticas.

Sigue siendo un gran móvil

Este realme 9 Pro Plus Free Fire Edition nos parece un gran móvil porque el modelo original ya lo era. Si os interesa saber cómo es el rendimiento y demás características pasaos por el análisis.

Lo mejor es que si nos interesaba este móvil y somos fan del juego podremos hacernos con la edición de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna por 369,99 euros. Eso sí, solo desde el 2 hasta el 8 de mayo. Luego pasará a costar 419.99 euros.

Características Realme 9 Pro+ Free Fire

Procesador y memoria

Procesador: MediaTek Dimensity 920 5G.

Memoria RAM: 8 GB + 5 GB de RAM Virtual.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: Super AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx gran angular.

Conectividad 5G.

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 60 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: 182 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Realme UI 2.0.

