Adiós a las regletas tradicionales: este accesorio es compacto y tiene puertos USB

La electricidad lleva casi un siglo siendo la forma de energía predominante en las casas, pero en los últimos años esto ha ido a más. No es que se hayan electrificado aparatos que antes no usaban este tipo de energía, como las cocinas, los calentadores de agua o los propios vehículos, sino que se han incluido en nuestro día a día cada vez más aparatos.

Y cada uno demanda una toma para ser cargado, por lo que es probable que las casas no se hayan pensado para ello. Normalmente hay dos o tres tomas de corriente por habitación, si bien en muchos casos son menos y, aunque fueran esas, son insuficientes en muchas ocasiones.

Además de los aparatos que ya son más o menos comunes, como la vitrocerámica, el termo eléctrico o los diferentes utensilios de cocina, ahora hay más aparatos a enchufar, como la cafetera, la freidora eléctrica, etc. Y eso es sólo en la cocina. La domótica ha llenado de aparatos nuestro hogar, con cámaras de vigilancia, que en el interior suelen ir enchufadas, con altavoces inteligentes, pantallas con asistentes de voz, los diferentes routers y amplificadores de señal, los cargadores de los móviles y tablets...

Enchufe múltiple esférico El Androide Libre

Es posible ir rotando cada uno de estos aparatos, pero también es incómodo. Por eso cada vez son más normales las regletas de extensión. Pero las más convencionales han dejado paso a otras nuevas. Por un lado están las regletas inteligentes, con control de voz, programación, etc. Pero por otro lado tenemos otras con un diseño diferente, más compacto, que pueden ser de utilidad en algunas localizaciones.

Un buen ejemplo es la que vende Leroy Merlín, con un precio de 21,99 euros, con tres tomas para enchufes Schuko, los convencionales, pero también con dos puertos USB-A para los cables antiguos y dos tomas USB-C para los cables más modernos. Además, el diseño en forma de esfera ocupa menos espacio que otras regletas, lo que ayudará en habitaciones pequeñas o cuando queramos ponerla encima de un mueble o de una estantería.

Esta regleta también cuenta con un botón para poder apagar de golpe todos los aparatos que tengamos conectados a la misma sin tener que desenchufarla. El único punto débil es que dicho botón no se ilumina, por lo que no se sabe si está o no conectada desde lejos, y hay que mirar si está el botón en una posición u otra, para lo cual tiene una serigrafía con los típicos iconos I y O.