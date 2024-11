Los 8 mejores móviles de menos de 400 euros que puedes comprar en Black Friday

Nothing Phone (2a) Plus Chema Flores

El precio medio de los móviles que se compran en España ha subido en los últimos años hasta los 500 euros. Esa cifra no indica que todos los móviles que se vendan, ni la mayoría, tengan ese precio. Hay usuarios que se gastan más de 1.000 euros en uno y otros que con modelos de 300 euros tienen suficiente.

A la hora de elegir el día de cambiar de móvil se tienen en cuenta muchas cosas, entre ellas el precio, como es normal. Y pocas ocasiones mejores para poder ahorrarse unos euros que comprar el smartphone en el Black Friday. Lo que empezó siendo un día de ofertas en Estados Unidos se ha convertido en un par de semanas con precios bajos en todo el mundo.

Y la electrónica en España no es una excepción. Por eso hemos querido recopilar las que nos parecen las mejores opciones actualmente para comprar un smartphone en España con un presupuesto de menos de 400 euros. Eso sí, hay varios modelos de poco más de 200 euros, porque nos parecen muy competentes por su relación calidad-precio.

Pixel 8a

Uno de los móviles de gama media más recomendable de los últimos años es el Pixel 7a. Este terminal supuso un salto notorio con respecto a su antecesor, y este año Google ha refinado su sucesor con mejor diseño y mejor pantalla. El Pixel 8a, que costaba más de 500 euros en su lanzamiento, actualmente se vende por 399 euros.

Este móvil destaca por sistema de cámaras, que sin ser el más avanzado sí que ofrece una calidad impresionante gracias al buen hacer de la compañía en cuanto a procesado. También destaca su software y su política de actualizaciones, si es algo que nos importa.

Si queremos algo así pero más barato, podemos mirar el Pixel 7a, que actualmente está de oferta a 287 euros. Sigue siendo muy similar, incluyendo la buena batería y la carga inalámbrica, aunque no es tan potente como su hermano mayor y tiene un diseño distinto.

Honor 200

Honor sigue trabajando para hacerse con la parte del pastel que en España llegó a tener Huawei, que peleó con Samsung por ser la que más vendía en nuestro país. Para ello ha traído terminales de gama alta de gran diseño, centrados en el apartado fotográfico.

El mejor ejemplo es el Honor 200, que destacaba, sobre todo, por la calidad de su cámara. También contaba con una batería enorme, una gran carga rápida y nada menos que 512 GB de memoria interna. Su precio en oferta es de 369 euros.

VIVO V40 5G

La familia V de vivo es una de las que mejor definen a los buenos móviles de gama media. Tienen un diseño espectacular, sus cámaras se acercan a la calidad de los modelos premium y, además, no son tan caros. El mejor exponente es el VIVO V40 5G, que ha rebajado su precio en 200 euros pudiéndose comprar en 399 euros.

Tiene resistencia al agua y al polvo IP69, una batería de 5.00 mAh con carga de 80 W, un sistema de cámaras firmado por Carl Zeiss y un sistema operativo elegante y nada recargado, algo que por desgracia no siempre nos encontramos.

realme GT 6T

Hace unos días se ha anunciado el realme GT 7 Pro, el nuevo flagship de la compañía china. Es un terminal extremadamente potente pero con un precio muy superior a los 400 euros. Sin embargo, un de sus antecesores, el realme GT 6T, sí que está por debajo de esa cifra, en concreto por 369,99 euros.

Como suele pasar con los móviles de realme, este modelo destaca por una gran autonomía, por su carga rápida de 120 W, una gran pantalla extremadamente brillante y un rendimiento sobresaliente. Y no tiene malas cámaras, aunque no es el terminal que más destaca de esta lista en ese apartado en concreto.

POCO F6

No es común encontrar móviles en este rango de precios con un rendimiento de primer nivel, sobre todo por el procesador. El POCO F6 cuenta con un chipset Snapdragon 8s Gen 3 que lo acerca a los móviles más caros, aún costando cuatro veces menos que ellos.

Esta variante, de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, tiene un precio que roza los 300 euros, mucho más bajo que otros modelos que no tienen ni la potencia ni la memoria de este. En concreto se puede comprar por unos 309,99 euros, lo que supone una rebaja de casi 150 euros con respecto a su precio de lanzamiento.

Samsung Galaxy A55

Samsung no podía dejar de estar presente en este listado ya que dos de sus móviles, los Galaxy A35 y A55, son de los más vendidos por debajo de los 500 euros. En el momento de su lanzamiento criticamos no a los móviles, sino a la estrategia de precios de la empresa, pero dado que ahora están por entre 230 y 330 euros, estos dos modelos merecen mucho la pena.

Los dos terminales son muy similares, aunque el A55 tiene una ligera mejor construcción y una mayor tasa de refresco, entre otras cosas. Su precio es de 322 euros en Amazon, pero es que el A35 es incluso más tentador, al costar 230 euros. Y las diferencias no son muchas, no al menos como para justificar 100 euros.

Redmi Note 13 Pro +

A principios de enero pudimos asistir a un viaje organizado por Xiaomi en el que se presentó el Redmi Note 13 Pro+, el que era el mejor móvil de su familia Redmi. Hablamos de un terminal que si bien no está en la gama alta de Xiaomi podría encajar en ella perfectamente por prestaciones.

Este terminal se puede comprar por 296 euros y destaca por sus 256 GB de memoria, por su pantalla OLED de 6,67 pulgadas, 120 Hz y tecnologías Dolby Vision HDR10+ o por su cámara de 200 Mpx con estabilizador óptico. Eso por no hablar de sus 5.000 mAh de batería con 120 W de carga rápida.

Nothing Phone (2a) Plus

Hay muchos usuarios que valoran un móvil por la estética, por el diseño, más allá incluso de las especificaciones. Esto es común sobre todo en la gente joven, y Nothing lo sabe. Es una marca que potencia mucho la apariencia de sus móviles, y no dejan indiferente a nadie. Además, ofrece buenas prestaciones en rendimiento, una experiencia de usuario limpia y con carácter, así como una cámara a la altura.

En el rango de los 400 euros tenemos dos opciones, el Nothing Phone (2a), que está actualmente rebajado a 329 euros, o su hermano mayor, el Nothing Phone (2a) Plus, que se ha diseñado para aquellos que quieren una mayor diagonal y cuesta 399 euros rebajado.