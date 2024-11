La increíble web capaz de hacer un resumen de cualquier vídeo de YouTube: así podrás leerlo

YouTube es una de las mejores plataformas gratuitas que existen en la actualidad. Desde España, se puede acceder a una enorme cantidad de contenido que, en muchos casos, se ha creado específicamente pensando en la plataforma de Google, que incluso tiene su propia suscripción Premium para eliminar los anuncios.

En la plataforma de vídeo encontramos desde cortometrajes hasta música, incluyendo también diferentes tutoriales y vídeos explicativos, los cuales son capaces de ayudar a mucha gente con todo tipo de tareas. Estos vídeos suelen ser extremadamente útiles, y suelen ayudar bastante a la hora de hacer reparaciones en el hogar.

Es cierto que hay ocasiones en las que en estos lo más importante es la explicación de la persona que está frente a la cámara, y gracias a una curiosa herramienta es posible hacer que una inteligencia artificial haga un resumen de lo que se está explicando en dicho vídeo.

IA para hacer un resumen

La gran variedad de contenido que hay en YouTube hace que sea una plataforma increíblemente útil en bastantes situaciones, y puede ser aún más útil gracias a esta IA llamada Monica. Gracias a esta inteligencia artificial se puede resumir el vídeo de YouTube y mostrar al usuario los puntos que considera de mayor importancia.

Para hacerlo únicamente hay que copiar la dirección web del vídeo, algo que se puede hacer fácil desde el botón de compartir o desde la barra de direcciones si se está en el navegador. Después de esto habrá que acudir a Monica y pegar dicha dirección. Tras unos segundos —siempre y cuando tengamos una cuenta creada— nos ofrecerá un resumen.

Resumen de un vídeo de YouTube El Androide Libre

Una de las grandes ventajas con las que cuenta esta plataforma es que es capaz de dividir el vídeo en varios tramos y hablar de lo que explica en cada uno de ellos, a pesar de que el propio vídeo de YouTube no esté segmentado en la plataforma. Debajo de cada una de las divisiones que lleva a cabo muestra de que está hablando el vídeo, e incluso es capaz de indicar a partir de qué minuto empieza cada tramo, algo muy útil de cara a poder localizar fácilmente la información que cada usuario quiera.

Las explicaciones se muestran en no más de una o dos líneas, por lo que es bastante fácil de leer y entender. De hecho, las explicaciones son bastante mejores que si le pedimos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, que resuma el mismo vídeo. La comparación no deja lugar a dudas, y hace que esta sea la mejor herramienta que existe ahora mismo para hacer un resumen de un vídeo de Youtube. Hay que tener en cuenta que no va a ser posible resumir todos y cada uno de los vídeos que haya en la plataforma de Google.