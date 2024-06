He probado el POCO F6, el móvil de gama media que parece diseñado para España

Hace unos días Xiaomi presentó en España sus nuevos modelos de gama media y media alta de la familia POCO, los F6 y F6 Pro. Este último ya lo hemos podido analizar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, y las sensaciones han sido más que positivas. Son modelos que están por encima de la gama media o de entrada que se presentó a principios de año con el Poco X6 Pro.

Están diseñados para pelear en una franja de precios que es la que más se valora actualmente en España porque coincide con el precio medio de los móviles en nuestro país, que es de unos 500 euros. Es por eso que este modelo es tan importante para la empresa china en nuestro mercado.

El POCO F6 parte de un precio de 449,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, y llega a los 499,99 euros en la versión de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Estas capacidades son propias de modelos de mucho mayor precio, sobre todo por el tipo de memoria usadas.

Bonito pese al plástico

Una de las principales diferencias de este modelo con respecto a su hermano mayor es que cuenta con la parte trasera de plástico, en vez de cristal. Eso hace que el tacto sea diferente, porque además el modelo Pro dispone de un marco de metal con cantos planos, en vez de uno de plástico como este. La cuestión es que la parte trasera de este modelo es más bonita y limpia que la del modelo Pro.

Dispone sólo de dos cámaras, que se complementan con el flash en forma de anillo en el lateral de las mismas. Esto hace que tenga una identidad propia, y se aleja de la línea de diseño de la empresa en los últimos modelos. Se agradece, y mucho, que no se haya perdido ni espacio ni dinero en poner una tercera cámara inútil.

Análisis del POCO F6 Alvarez del Vayo

El peso es otra de las ventajas de este modelo, que con 179 gramos, hace de él uno de los más ligeros de los presentados este año. Es la parte positiva de no usar cristal en la parte posterior. La construcción es muy sólida y si usamos una funda la sensación se empieza a parecer a la de un modelo de gama alta. No hay nada que cruja o suene incluso aunque se agite. En el análisis una persona me dijo que le resultaba muy cómodo en la mano, por el tamaño y por el peso, pese a tener manos pequeñas.

En la parte inferior está el altavoz principal, de los dos que tiene, el puerto de carga y la ranura para doble SIM. Eso sí, en este caso no hay compatibilidad con eSIM o ranura para tarjetas de memoria. Tampoco hay jack de auriculares, aunque sí emisor de infrarrojos en la parte superior, junto al segundo altavoz. El sonido es muy potente, aunque suena algo metálico. Un punto a agradecer es la presencia de resistencia al agua y polvo IP64.

Potencia Snapdragon

Este es el primer móvil que analizamos que usa uno de los últimos procesadores de Qualcomm, el Snapdragon 8s Gen 3, un chipset diseñado para llevar la IA a los modelos de gama media o media alta. Es parecido en potencia al Snapdragon 8 Gen 2, que es el que usa el X6 Pro, y da un rendimiento más que decente para el precio del móvil. POCO en esto siempre ha estado algo por encima de otras marcas que compiten en la misma categoría.

La cantidad de memoria de este modelo no es poca. Empieza en los 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento y llega a los 12 + 512 GB. Además, el procesador permite que esas memorias usen tecnologías LPDDR5X y UFS 4.0, propias de la gama más alta.

Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El rendimiento es muy bueno, incluso en juegos exigentes, y el sistema no llega a dar problemas de calor en parte por el sistema de refrigeración usado. Y eso que el procesador es muy potente, llegando a sobrepasar el millón y medio de puntos en un test Antutu.

El Poco F6 llega con una batería de 5.000 mAh, lo que hace que podamos estar incluso dos días sin cargarlo siempre que se haga un uso moderado del mismo. En nuestro caso, hemos estado jugando, exprimiéndolo al máximo y, en general, nos ha llegado al final del día.

Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, los 90 W de carga rápida permiten cargarlo en poco más de 30 minutos, lo que es llamativo dado que muchos modelos más caros tardan más. No tiene carga inalámbrica, siendo eso una de las pocas cosas que echamos de menos y que podría hacernos decantarnos por el Nothing Phone (2) o por el Pixel 7a o el Pixel 8a. Además, el cargador viene incluido en la caja.

Cámaras

Este es uno de los pocos móviles de este rango de precio que es honesto con su sistema de cámaras. Dispone de una cámara frontal de 20 Mpx y dos sensores traseros, de 50 Mpx el principal y de 8 Mpx el gran angular. Se agradece que no haya sensores extra de 2 o 5 Mpx que sirvan para presumir de que tiene más cámaras que otros modelos.

Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podríamos haber querido un zoom óptico, pero la realidad, como nos han contado ya varios responsables de varias marcas, es que el perfil de usuario que se compra este tipo de terminales no usa el zoom, si acaso el gran angular. Este móvil parece pensado para usar mayormente, y por mucho, la cámara principal.

Esta cámara principal, con un sensor IMX882, está equipada con un sistema de estabilización óptico, lo que ayuda a que las fotos no salgan trepidadas. Eso sí, de noche los vídeos aún dan esa sensación de parpadeo típica de los teléfonos móviles y que sólo algunos modelos de gama alta han logrado esquivar.

El gran angular tiene una resolución menor y, lo que es más importante, un tratamiento del HDR que no llega a la altura de la cámara principal. La calidad de noche también baja, y se aprecia el ruido fácilmente.

La cámara frontal ofrece una calidad bastante aceptable, aunque en los retratos suele usar maquillaje digital y no es capaz de grabar vídeo en 4K. Parece que Xiaomi ha dejado esta prestación para los modelos más caros. Además, al igual que sucede en el gran angular, el rango dinámico es muy mejorable y el rudio aparece no sólo en tomas nocturnas, sino también cuando hacemos una foto o una grabación con luz de interior.

Una increíble pantalla

Una de las novedades de este móvil es su pantalla, de 6,67 pulgadas. Lo curioso no es la diagonal, sino la resolución, que es 1.5 K, En concreto 1220 x 2712 píxeles, lo que hace que se ve más nítida que los paneles normales FHD. Además, es un panel OLED con hasta 2.400 nits de brillo pico, aunque el brillo máximo normal será de 1.200 nits.

Es compatible con la tecnología Dolby Vision y HDR10+, además de estar protegida por un cristal Corning Gorilla Glass Victus. La tasa de refresco es de hasta 120 Hz, aunque no permite un cambio de 1 a 120, como sí permiten los paneles de los modelos más caros. Bajo la pantalla está el sensor de huellas, que es bastante rápido, aunque también se puede usar el desbloqueo facial.

Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La experiencia de uso de la pantalla ha sido muy satisfactoria. Incluso en Sevilla, a pleno sol, con mucho calor, el móvil no ha tenido problemas en mostrar en pantalla lo que fuera, subiendo el brillo para ello. Es un terminal que no flaquea en este apartado, como lo hicieron hace no muchos años modelos de esta categoría.

El uso de HyperOS

HyperOS se ha convertido en la pieza clave del ecosistema de Xiaomi, el software que gestiona la mayoría de sus nuevos productos, y el POCO X6 no es una excepción. La fluidez es notoria, aunque no llega a dar la misma sensación que en los Pixel, por ejemplo, aunque esos modelos tengan procesadores menos potentes.

Bloatware en el Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los problemas de POCO es la cantidad de aplicaciones que vienen preinstaladas, además de juegos. Sigue siendo esto parte de la estrategia de Xiaomi, para poder abaratar los modelos. Es algo que poco a poco se deja de ver en la gama más alta, pero en modelos como este, de unos 500 euros, tampoco deberían aparecer.

Una de las funciones más llamativas es el sistema AON de la cámara delantera. Gracias al mismo es posible usar gestos en algunas aplicaciones, así como activar la detección de la cara para que la interfaz no gire si estamos usando el móvil en la cama. Por otro lado, es posible pausar la reproducción sin tocar la pantalla. Actualmente esta función solo es compatible con aplicaciones como TikTok, TikTok Lite, Snack Video, Netflix, Kindle, Wattpad, WPS Office, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint y Music, aunque es posible que sea compatible con más aplicaciones en el futuro.

Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También destacan las funciones de IA que ha integrado POCO, como el poder ampliar una imagen para tener un encuadre más lejano. Esto se asemeja a lo que hace Samsung con Galaxy AI. No obstante, no hemos podido probarlo porque aún no estaba activo, y llegará más adelante en una actualización OTA.

¿Me lo compro?

Xiaomi sabe que tiene en POCO una marca con cierto reconocimiento entre los más jóvenes, que apuestan por un diseño llamativo pero, sobre todo, por muy buenas prestaciones multimedia. La pantalla, la potencia o la autonomía son las bazas de este modelo, que no flaquea ostensiblemente en nada.

Poco F6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

De las pocas cosas mejorables es su cámara gran angular, que no es mala, pero que languidece al lado de la principal, que es donde la marca ha puesto más recursos, y se nota. El apartado fotográfico de este móvil no suspende justo por eso. Hay modelos del mismo rango de precios con mejor cámara, pero tienen otros puntos débiles de los que este carece. El Pixel 8a o el Nothing Phone 2 son dos terminales a considerar.

Es posible que con el esperable aumento de la competencia POCO baje ligeramente los precios, sobre todo porque la gama Redmi ofrece características suficientes para el comprador al que va enfocado este móvil. Aún así, el POCO X6 mantiene la esencia de la marca, priorizar potencia y experiencia multimedia por encima de diseño o fotografía.