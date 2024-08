Adiós a las listas IPTV: esta app te permite ver canales de televisión gratis y sin tener que configurar nada

Aunque las IPTV piratas estén siendo perseguidas por las fuerzas de seguridad del estado y los propietarios de los derechos, hay que recordar que no todas las IPTV son ilegales. Existen muchos servicios que usan esa tecnología para emitir vídeo de manera abierta, para que cualquier usuario pueda verlos de manera gratuita.

La mejor manera de encontrar estos canales gratuitos es usando listas IPTV. Básicamente, y como su nombre indica, son listas de servidores que están emitiendo en estos momentos por Internet; varios programas y aplicaciones son capaces de leer estas listas para conectarse a los servidores y reproducir el vídeo en el ordenador, el televisor o el móvil.

El gran problema de las listas IPTV es que suelen cambiar de manera constante, añadiendo nuevos canales o cambiando los existentes; así que el usuario tiene que descargar nuevas listas de manera periódica. Ahora, una de las apps de IPTV más populares ha solucionado este problema.

Hablamos, cómo no, de TDTChannels, una app que ya ha aparecido en EL ESPAÑOL - El Androide Libre como una de las mejores alternativas para ver canales de televisión gratis. Como otras apps similares, TDTChannels usa una lista IPTV para conectarse a canales públicos y que emiten por Internet como La 1, Antena 3, Teledeporte, y canales autonómicos; pero para funcionar, eso suponía que el usuario tenía que introducir la lista IPTV oficial.

Eso ya no es necesario. Con la última actualización de la app para Android, TDTChannels ahora incorpora las listas IPTV de manera automática; por lo tanto, el usuario ya no tiene que hacer nada para encontrar canales, porque sólo con abrir la app encontrará todos los que son soportados de manera oficial. Sin embargo, eso supone que ya no podemos añadir listas propias o que hayamos encontrado por Internet.

App de TDTChannels para Android El Androide Libre

Otra gran novedad de la última actualización de TDTChannels se encuentra en una nueva pestaña EPG. Aquí encontraremos una parrilla de programación basada en una guía de TV que muestra los programas que se están emitiendo en cada cadena, además de lo que se va a emitir en las próximas horas. La nueva pestaña es muy útil, porque permite encontrar el programa que queríamos ver fácilmente; también puede servir para planear lo que vamos a ver esta noche y el canal que tenemos que poner, por ejemplo.

Por lo demás, TDTChannels también ha mejorado la usabilidad en televisores y en otros dispositivos que no usan pantallas táctiles como método de control; esta es una de las mejoras que más agradecerán los usuarios que prefieren seguir viendo la televisión en el televisor. Otro cambio que será bien recibido es que TDTChannels ahora se abre en el modo oscuro por defecto cuando usamos Android TV o Fire TV, además de arreglar varios errores.

TDTChannels es gratis, aunque tenemos la opción de pagar 1,19 euros al mes o 11,99 euros al año para eliminar los anuncios de la app (no puede quitar los anuncios que se reproducen en los canales de televisión).