Gestiona todas tus suscripciones y vigila lo que gastas con SubX

Ahora mismo hay un gran número de servicios de streaming capaces de ofrecerte horas y horas de entretenimiento a un precio muy competitivo, y eso ha provocado su creciente popularidad. Hay veces que no es complicado perder la cuenta de los servicios a los que te has suscrito, ya que algunos pueden ser de música, otros de contenido cinematográfico e incluso de streaming de videojuegos como GeForce NOW o Google Stadia, y gracias a SubX vas a poder tener controladas todas estas suscripciones y lo que pagas por ellas cada mes.

Registra tus suscripciones y gastos

SubX lista El Androide Libre

Al abrir esta aplicación verás un panel totalmente vacío en el que puedes ir registrando las diferentes suscripciones mensuales de las que dispones. Así, podrás ver un resumen de todas ellas y de tu gasto mensual, además de un recuento de ellas.

A la hora de apuntar tus suscripciones puedes hacerlo con todo lujo de detalles. Al registrar una deberás elegirla de la base de datos de la aplicación, dónde también se guarda su precio mensual.

SubX Gráficos El Androide Libre

Puedes elegir el tipo de suscripción que tienes contratada, así como indicar que estás compartiendo esta suscripción con alguien para hacer que el precio que se muestra sea más barato. También puedes anotar la fecha de registro y la forma de pago que utilizas en dicha suscripción.

SubX editar plantilla El Androide Libre

Por otra parte, puedes crear una suscripción personalizada, algo que te puede ser de gran utilidad si quieres registrar un servicio que no se encuentra incluido en la base de datos de SubX.

Desde la sección de facturas tienes acceso a una línea del tiempo a modo de agenda que te mostrará la fecha en la que se te irán realizando los cobros pertenecientes a las suscripciones que has anotado, aunque para esto es imprescindible que rellenes en las fichas la fecha de registro.

SubX Factura El Androide Libre

En su apartado de informes tienes acceso a varios gráficos en los que se te muestran cifras acerca de tu gasto mensual, el cual puedes filtrar por suscripciones, formas de pago, etiquetas, regiones en las que lo tienes contratado o incluso en función de la moneda con la que la pagues.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar SubX en Google Play de forma totalmente gratuita, pero debes tener en cuenta que existe una función de pago que desbloquea más características como notificaciones sobre descuentos o puntuación en función de la región.

