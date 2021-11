Justwatch, la aplicación para ordenar todo lo que ves en HBO Max, Netflix y Prime Video y más

Just Watch es una de las mejores aplicaciones que hay ahora mismo en Google Play —junto a Moviebase— para registrar el contenido que ves o que quiere

Se trata de una plataforma en la que podrás ver todo lo que se va estrenando en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas, por lo que le podrás sacar el máximo partido a tus suscripciones.

Elige tus servicios para obtener la mejor experiencia

En Just Watch podrás configurar los servicios a los que estás suscrito para que la aplicación solo te muestre información relativa a los estrenos y al contenido popular que haya en esas plataformas.

Además de esto, podrás dar a un botón de "me gusta" y "no me gusta" en cada una de las películas y series para que el algoritmo de la aplicación también puede recomendarte contenido de vez en cuando basado en tus intereses.

En la barra de menú inferior encontrarás secciones de contenido nuevo y de contenido popular en la que puedes descubrir películas y series para ver, incluyendo la posibilidad de establecer un filtro para acotar la búsqueda y que muestre contenido de un género, plataforma o época en concreto.

Fichas completas con información que aporta valor

Cada una de las fichas de una película o serie cuenta con bastante información de utilidad si tienes pensado verla, como por ejemplo la duración, la sinopsis o el reparto de esta, así como contenido similar recomendado. En caso de las series ocurre lo mismo.

En cada película o cada episodio de una serie, aparecerá una zona en la que se te indicará en qué plataforma de streaming puedes empezar a ver este contenido, y puedes ordenarlas de diferente manera en función de tus preferencias.

Por una parte, te da la opción de seleccionar la plataforma de streaming que cuente con un mejor precio para ver el contenido o bien que ofrezca una mejor resolución. Saldrán los diferentes servicios —o tiendas de aplicaciones— en los que puedes acceder a la configuración.

Registra los capítulos que has visto

JustWatch también permite que anotes los episodios que has visto para que puedas retomarlos justo por donde los has dejado, algo que te puede venir muy bien para no depender del registro de cada plataforma para saber por dónde te has quedado.

Al marcar como vista una serie, te preguntará si la has visto entera, si solo algunos capítulos o si simplemente la estás añadiendo a tu lista para empezar a verla. En la sección final de "Watchlist" tendrás disponible una lista de pendientes con todo el contenido que añadas a esta.

Esta se divide entre películas y series, y en la previsualización te mostrará por qué capítulo vas, así como en que plataforma están disponibles para que puedas acceder a toda la información de un solo vistazo.

Cómo descargar JustWatch en Google Play

Puedes descargar JustWatch de manera totalmente gratuita en Google Play. Debes tener en cuenta que se trata de una aplicación con la que no podrás ver contenido, para ello deberás contratar cada servicio de streaming.

