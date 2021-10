Ya puedes descargar la aplicación Android de HBO Max en España

Tras una larga espera HBO Max ha llegado a España con un nuevo catálogo que se acerca más al de la empresa en Estados Unidos que al que teníamos en España con HBO.

Los precios no han cambiado, como os contamos hace unas semanas, y si aún no sois clientes quizás el bono anual os convenga.

Desde hoy ya podemos descargar la aplicación, y nosotros la hemos probado.

Cómo descargar la app y qué limitaciones tiene

Interfaz y perfiles de HBO Max

Para descargarla sólo has de ir a la ficha de la aplicación en Google Play Store y elegir el dispositivo en el que la quieras instalar.

Recordad que por fin HBO ha decidido no poner límite al número de dispositivos en el que la podemos instalar, aunque sí hay límites de uso simultáneo y de perfiles.

Como siempre, no podremos hacer capturas de pantalla de la aplicación si estamos viendo alguna serie o película. Es normal por los derechos de imagen de cada producción.

Lo que no es tan común es que no podamos usar el modo Picture in Picture o Imagen en Imagen en nuestros móviles. Al contrario que Netflix, por ejemplo, HBO Max no nos deja tener una pequeña ventana con el contenido flotando mientras hacemos otras cosas.

Mayor calidad y velocidad

Matrix en HBO Max

Una de las cosas que se aprecian nada más inicia sesión es que la aplicación va más rápida y fluida, no sólo entre las pantallas y en las animaciones, sino a la hora de empezar una reproducción.

Además, tenemos contenido en 4K, con Dolby Vision y Dolby Atmos, y eso incluso en títulos del siglo pasado como Matrix.

Por supuesto, no podían faltar las descargas offline, algo que nos parece normal en apps como Netflix pero de lo que HBO no disponía hasta ahora.

Como veis, un cambio más que potente para un servicio que se posiciona como la principal amenaza a Netflix en cuanto a ser considerado el sitio de streaming por defecto, sobre todo por su notable diferencia de precio.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan