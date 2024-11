Cuándo sale el Spotify Wrapped 2024: cómo ver las canciones y artistas más escuchadas del año

Se acerca uno de los momentos más esperados del año para los amantes de la música: el Spotify Wrapped 2024. Tras 11 meses escuchando contenido en la plataforma, llega la hora de ver el recopilatorio con todos los datos, estadísticas y detalles que han marcado nuestro 2024 a nivel musical.

El Spotify Wrapped es una campaña de marketing que la plataforma comenzó en 2016 y que ha ido adquiriendo éxito y popularidad desde entonces. El Wrapped se publica a finales de cada año y muestra a los usuarios de la aplicación un resumen musical: cantantes y canciones más escuchadas, géneros musicales favoritos... Además, se enseña el número total de minutos escuchando música.

Para poder recibir el Spotify Wrapped en tu perfil hay que cumplir con unos requisitos muy básicos. El primero es tener una cuenta creada en la aplicación con la versión más reciente, es decir actualizada. Además, hay que pasar unas horas escuchando música o pódcast para que se pueda llevar a cabo el resumen.

Cuándo sale el Spotify Wrapped

La compañía sueca ha anunciado en sus redes sociales que el próximo X de noviembre/diciembre saldrá el Spotify Wrapped 2024. Es una fecha habitual para publicarla. En 2023 se estrenó el 29 de noviembre y en 2022 el 30 del mismo mes.

En 2023 el Spotify Wrapped concluyó que los cinco artistas más escuchados del año en todo el mundo fueron Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake y Peso Pluma. Las canciones más reproducidas en la app a nivel global fueron 'Flowers', de Miley Cyrus; 'Kill Bill', de SZA; 'As it was', de Harry Styles; 'Seven' de Jung Kook y 'Ella baila sola', de Eslabon Armado y Peso Pluma.

En España el ranking lo lideró Bad Bunny, seguido de Quevedo. Feid, Myke Towers y Rauw Alejandro también estuvieron entre los cinco artistas más escuchados de nuestro país. Las canciones más reproducidas fueron 'Playa del Inglés' de Quevedo, 'Yandel 150' de Yandel, 'Columbia' de Quevedo, 'El Merengue' de Marshmello y Manuel Turizo y 'La Bachata', también de Turizo.

Este año YouTube se ha sumado a la moda del Wrapped y ha presentado el lanzamiento del Recap 2024. Es un resumen anual de las canciones de YouTube Music y de vídeos de YouTube Gaming, que ya está disponible para los usuarios.

Precisamente, el pódcast más escuchado en el Spotify Wrapped de 2023 en España fue el de Jordi Wild, recientemente noticia por la muerte de su padre. The Wild Project ya no está disponible en la app desde septiembre de este año y actualmente solo se puede escuchar por Podimo o en YouTube. Esto supone un duro golpe para la compañía sueca, pues en el Wrapped se da mucha importancia a los pódcast.