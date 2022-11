Cómo ver tu resumen del año 2022 en Spotify: el Wrapped 2022 ya está aquí

El fin de año se acerca y con él, los resúmenes anuales habituales. Es la hora de mirar hacia atrás y recordar lo que ocurrió, aunque no siempre sean recuerdos bonitos. Y como es tradición, Spotify ha presentado su Wrapped, su recopilación anual.

El Wrapped es una tradición tan popular que otras compañías ya lo están copiando. Por ejemplo, ayer mismo hablábamos del resumen anual de YouTube, y ahora le toca el turno al ‘original’.

Cómo ver el Wrapped 2022 en Spotify

Al igual que ocurrió el año pasado, Spotify ha decidido limitar el acceso a Wrapped, y sólo está disponible a través de la aplicación móvil, a diferencia de años anteriores en los que era posible acceder a la funcionalidad a través de la página web.

El gran inconveniente de esto no es sólo que estemos limitados al móvil, es que el lanzamiento de Wrapped se hace de manera escalonada y no a la vez para todo el mundo. Por eso, lo primero que debemos hacer es actualizar la app de Spotify si aún no lo hemos hecho.

Spotify Wrapped 2022

Incluso así, es muy posible que no tengamos acceso a la experiencia de Wrapped, que analiza las canciones y artistas que más hemos escuchado a lo largo del año y crea una presentación con curiosidades sobre la manera en la que hemos usado la aplicación.

Si has actualizado la app de Spotify y no has encontrado el Wrapped 2022 en la pantalla de inicio, lo único que puedes hacer es esperar; en nuestro caso, aún no está disponible pero en teoría la función ya está disponible.

Hay una manera de saltarse esta limitación, pero sólo parcialmente. Tienes que acceder a esta dirección web usando el navegador de tu móvil, y debería abrirse automáticamente la sección de Wrapped 2022 en la app de Spotify si la tienes instalada.

Lo más escuchado del año en Spotify

Desde aquí tendrás acceso a la lista de reproducción de Wrapped 2022, completamente personalizada según el uso que le has dado a la app de Spotify. Por lo tanto, en esta lista aparecerán las canciones más reproducidas a lo largo del año en tu cuenta.

Spotify Wrapped 2022

También encontrarás listas relacionadas con los artistas más populares del 2022. Según Spotify, el artista puertorriqueño Bad Bunny es el más escuchado en España, mientras que el artista español más escuchado es Quevedo, que también tiene una de las canciones más escuchadas del año. Bad Bunny también domina en el resto del mundo, con la primera posición global, venciendo a un lanzamiento muy esperado como lo fue el de ‘Midnights’, el nuevo álbum de Taylor Swift. Podrás escuchar estas obras en la lista de reproducción.

Los podcasts han ganado mucho peso en Spotify en los dos últimos años (tal vez demasiado para los que usamos la app sólo para música); por eso, la compañía los ha metido en el Wrapped 2022, y así sabemos que el podcast más escuchado en España es ‘The Wild Project’ de Jordi Wild, seguido por ‘Estirando el chicle’ de Carolina Iglesias y Victoria Martín.

