Spotify Premium gratis: vuelve la oferta legendaria para escuchar toda la música por streaming sin pagar un euro

Va a terminar el 2024, y Spotify aún no ha cumplido con su promesa de traer la música en alta definición; aunque muchos ya habíamos dado esa esperanza por perdida. Sin embargo, eso no significa que no haya buenos motivos para seguir usando Spotify, en vez de una de sus alternativas como YouTube Music.

Spotify sigue siendo la reina en muchos aspectos que son importantes para millones de personas; y no es de extrañar que siga siendo la referencia del sector de streaming de música. Su punto fuerte se encuentra en las listas de reproducción personalizadas y el descubrimiento de música, que nos permite encontrar siempre la mejor canción para cada momento del día, y encontrar artistas que tal vez no conocíamos.

Sin embargo, si estabas pensando en contratar un servicio de streaming de música, puede que te estés preguntando si esas ventajas son suficientes para pagar por la suscripción Premium, teniendo en cuenta que cuesta 10,99 euros al mes como mínimo. La buena noticia es que ahora podemos probar Spotify durante tres meses sin pagar un euro.

En efecto, Spotify ha recuperado una de sus ofertas legendarias, que permite usar el servicio Premium sin tener que pagar la suscripción. Aunque muchos servicios como Spotify tienen periodos de prueba, la diferencia es que gracias a esta promoción, podemos usar el servicio durante tres meses consecutivos y sin necesidad de pagar. Ese es tiempo más que suficiente para adaptarnos a Spotify y descubrir sus funcionalidades, así como comprobar si sus debilidades nos importan lo suficiente.

Y es que, aunque Spotify ya tiene una versión gratuita, tiene muchas limitaciones en la calidad de sonido y las funciones disponibles como la reproducción, además de incluir publicidad. La versión Premium de Spotify ofrece una experiencia muy superior, así que esta es una buena oportunidad para descubrirlo por nuestra cuenta.

Para usar los tres meses gratis de Spotify, sólo tenemos que entrar en la página de Spotify Premium y pulsar en el botón de "Empezar". Una vez que hayamos creado la cuenta, podremos seleccionar el plan Premium, y automáticamente lo podremos usar durante tres meses sin pagar; sin embargo, un detalle importante es que tendremos que configurar un método de pago, ya que pasados los tres meses automáticamente se nos cobrará la cuota mensual de 10,99 euros; por lo tanto, si no queremos seguir usando Premium, tenemos que acordarnos de cancelar la suscripción antes de que pasen los tres meses.

Otro detalle que hay que tener en cuenta es que esta promoción está disponible sólo para usuarios nuevos de Spotify Premium. Si ya tenemos una cuenta de Premium, esta opción no nos permitirá añadir meses sin pagar. Y si ya hemos usado Premium en alguna ocasión, incluso si ha sido un periodo de prueba gratuito, no podemos apuntarnos a esta promoción.