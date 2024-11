La IA de Google revoluciona Spotify en tu móvil: busca y reproduce tus canciones y playlists favoritas con Gemini

Gemini con Android 16 va a dar un salto importante en la experiencia, pero todavía queda bastante para la llegada de la próxima actualización de Android, así que momento hay que contentarse con la segunda app externa a las de Google que se conecta con la IA de Google. El uso con Spotify va a ser bien sencillo, pero llamativo, ya que se podrá buscar y reproducir música usando el lenguaje natural con frases casi como si se le estuviera pidiendo a un DJ que ponga la última de Kasabian o de Karol G.

Utilizar el lenguaje natural, ya sea a través de texto con el chatbot de Google o la voz con Gemini Live, para buscar cualquier tema va a transformar totalmente la experiencia de escuchar música en Spotify.

Y es que Spotify ya está disponible a través de las extensiones de Gemini de Google que permiten buscar y reproducir música con el asistente de IA generativa. La extensión de la plataforma de música está siendo desplegado en estos mismos momentos y ya en junio apareció por primera vez en el código de la app de Google anticipando su próxima llegada.

Gemini puede reproducir música al realizar consultas basadas en los títulos de las canciones, los nombres de los artistas, álbumes y playlists o simplemente una actividad en particular. Eso sí, hay que olvidarse, de momento, de poder crear listas de reproducción o estaciones de radio.

Según la página de soporte de Google los comandos de voz son muy específicos: "Play [album name] on Spotify", "Search for [artist name] songs" o "Find a Spotify playlist with [genre, mood, activity] music". Se puede entender que se podrán modificar esas frases para que sean más genuinas y naturales como "venga, ponme algún tema de Kendrick Lamar".

Como Google ya permite usar la extensión de YouTube Music, si se tiene esta extensión activa con Gemini hay que especificar en la consulta que se quiere reproducir una playlist o tema a través de la plataforma deseada, que en este caso sería Spotify. A partir de esa elección todas las consultas se quedarán para la última utilizada.

Hay algunos pasos que se deben realizar para conectar Spotify a Gemini, y el primero de ellos es asociar las cuentas de Google y Spotify. El último paso sería activar Gemini Apps Activity que permite mantener las consultas AI hasta las 72 horas.

Y de momento la extensión de Spotify, según The Verge, solo funciona con la app de Gemini de Android para poder usar el chatbot en una conversación natural. Se queda fuera de juego tanto su uso en Google Messages y la app web de Gemini como en la app en iOS. Y el último punto: solo permite el uso del inglés, así que para el español habrá que esperar un poco hasta que Google decida ampliar el soporte.