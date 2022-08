La primera tablet Pixel va a traer el mayor cambio de la historia de Android como plataforma

Lo que conocemos como el ‘futuro de Android’ pasa por algo más que interfaces innovadoras como Material You, o el desarrollo de funciones llamativas como las que tiene Android 13.

[13 pequeñas novedades de Android 13 que van a mejorar mucho la experiencia en tu móvil]

De nada sirve cambiar los elementos externos del sistema, si no se cambian los internos, y Google ya hace tiempo que se dio cuenta, aunque hasta ahora no haya podido dar el paso que necesita. Eso cambiará el año que viene, con un lanzamiento muy especial; y curiosamente, no será el de un móvil.

El cambio que traerá la Pixel Tablet

Según ha compartido @MishaalRahman en Twitter, la primera tablet perteneciente a la gama Pixel traerá consigo un importante cambio a nivel de arquitectura en Android: será el primer dispositivo de Google que sólo podrá ejecutar apps de 64 bits, y no podrá ejecutar apps de 32 bits.

Todos los procesadores modernos son de 64 bits El Androide Libre

Para comprender lo importante que es este cambio, primero tenemos que hablar de la diferencia entre ambas arquitecturas; básicamente, “64 bits” o “32 bits” se refiere a la cantidad de bytes que el procesador puede procesar a la vez en cada ciclo de reloj. En otras palabras, cuantos más bits tenga el sistema, en teoría el rendimiento mejora, y cuenta con otras ventajas como compatibilidad con una mayor cantidad de memoria.

En la práctica, es algo más complicado, y depende de si el sistema operativo, el software y el procesador son todos de 64 bits. Google lleva un tiempo intentando migrar a los 64 bits, y de hecho, podemos decir que llega algo tarde: Apple ya dio el salto completo en el 2017 con iOS y los iPhone, pero en su caso tenía la ventaja de que desarrollaba y diseñaba tanto el sistema como el procesador.

El problema está en la compatibilidad de apps, ya que aún hay mucho software que ha sido desarrollado para 32 bits y precisa, por lo tanto, de un sistema operativo y procesador de 32 bits; por eso, la mayoría de versiones de Android aún tiene componentes de 32 bits, y muchos procesadores mantienen al menos algunos núcleos dedicados a 32 bits. Eso es un ‘ancla’ que impide a Android seguir avanzando.

La Pixel Tablet no podrá ejecutar todas las apps

Según los recursos de desarrollo de Google, la compañía ya está experimentando con versiones de Android que sólo usarán 64 bits, en el dispositivo que, presumiblemente, será la Pixel Tablet anunciada este año y cuyo lanzamiento no se espera hasta el 2023. La gran ventaja de apostar sólo por los 64 bits estará en el mayor rendimiento, ya que el sistema será más pequeño al no tener código dedicado a los 32 bits; de la misma manera, también debería consumir menos memoria RAM, al no tener recursos dedicados a posibles apps de 32 bits que queramos ejecutar.

Por supuesto, todo esto supone que la Pixel Tablet no será compatible con todas las apps de la Play Store, y seguro que ese es el motivo por el que Google no ha querido abandonar aún los 32 bits. Pero todo indica que la hora ha llegado, ya que cada vez hay menos procesadores para Android compatibles con esa arquitectura vieja y especialmente, cada vez hay menos apps que sólo son compatibles con 32 bits.

Puede que la Pixel Tablet sea un ‘conejillo de indias’, para probar si el salto a 64 bits funciona y si el público lo acepta, antes de adoptar lo mismo en los teléfonos Pixel. No es sorprendente, ya que Android 12 y Android 13 ya se pueden compilar para que sólo acepten 64 bits, y el siguiente paso lógico es implementarlo en un dispositivo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan