Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía 2026 por un libro que rescata el horror de la Guerra Civil

Sebastià Alzamora Martín (Llucmajor, 1972) ha sido reconocido con el Premio Nacional de Poesía 2026, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, por su obra Sala Augusta seguit de Llengua materna (Proa), un díptico escrito en catalán. Es el primer hombre galardonado después de ocho años de hegemonía femenina. Al mismo tiempo, una obra publicada en lengua distinta al castellano ya es habitual en este reconocimiento.

El jurado ha destacado "su capacidad para transitar, con idéntica genialidad, desde el lenguaje arrebatado de la denuncia histórica hasta la delicadeza del espacio doméstico. En un poemario de doble evocación de la memoria del poeta, Sebastià Alzamora trenza con maestría la historia colectiva y la intimidad familiar”.

El jurado ha señalado, además, que en Sala Augusta, la primera parte, "a través de un único poema de verso largo y libre, el autor rescata del olvido el horror de la Guerra Civil desde un cine en el centro de Palma que fue prisión".

"Su lenguaje, suspendido entre la lírica y la crudeza, hace fluir el relato por un tránsito trágico de muertes de inocentes, invocando con urgencia la piedad y la necesidad del recuerdo", se añade en el acta.

El jurado ha expresado también, que "en contraste absoluto, Llengua materna constituye la otra cara de esta moneda memorialística. Desde una tierna melancolía, el poeta rinde homenaje a la figura de la madre y a una infancia humilde marcada por las mujeres que sostenían el hogar trabajando para la industria del calzado. Así, cada verso de Sala Augusta seguit de Llengua materna sostiene el peso de una memoria que erige a esta obra como un testimonio imprescindible de la condición humana".

El premio reconoció en su pasada edición a Miriam Reyes, uniéndose a una amplia lista de galardonadas, entre quienes se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés, Antònia Vicens o Chus Pato.

Licenciado en Filología catalana por la Universitat de les Illes Balears, Alzamora se dio a conocer con el poemario Rafel (1994; Premio Salvador Espriu). Es autor de novelas como Sara y Jeremías (premio Ciudad de Palma 2002), La piel y la princesa (premio Josep Pla 2005), Miracle en Llucmajor (2010), Crimen de sangre (premio San Jorge 2011), Dos amigos de veinte años (2013), ‘La Malcontenta’ (2015), Reyes del mundo (2020), Rabia (premio Òmnium a la Mejor Novela del año 2022) y El Federal (2024).

Sus últimos libros de poemas son La parte visible (2009, premio Carles Riba) y La pulcritud (2018, premio Crítica Serra de Oro). Ha sido traducido al francés, el italiano, el castellano, el inglés, el portugués, el polaco y el danés.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado José María Merino Sánchez, por la Real Academia Española; Gonzalo Navaza Blanco, por la Real Academia Gallega/ Real Academia Galega; Miren Karmele Azkarate Villar, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; María del Vinyet Panyella Balcells (Vinyet Panyella), por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Josep Martínez Pérez, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana; Joaquín Juan Penalva (Juan Penalva), por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Juan Carlos Fernández Aganzo (Carlos Aganzo), por la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE); Luis Bagué Quílez, por la Asociación Española de Críticos Literarios; María de los Ángeles Iglesias Bello (Magis Iglesias), por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Melani Penna Tosso, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Sabina Urraca García, por el Ministerio de Cultura, y Miriam Reyes, autora galardonada en la convocatoria anterior.