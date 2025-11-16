La poesía "especular" de Julio César Galán, una lectura imprescindible

¿Autorretratos sin cuerpo presente? Tal frase, que puede resultar paradójica, no lo es si se tiene en cuenta que es título de Julio César Galán (Cáceres, 1978) –autor de un buen número de libros de poesía publicados ya con su nombre, ya con alguno de sus heterónimos, además de textos ensayísticos–, quien ha elaborado su propia teoría, la poesía especular, uno de cuyos principios dicta la disolución del yo como entidad que atraviesa la vida, el tiempo, el lenguaje sin ningún tipo de quiebra.

Autorretrato sin cuerpo presente Julio César Galán Olifante, 2025. 104 páginas. 15 €

Frente a esa concepción, Galán escribe de un yo no hecho (“El ausente ante el espejo” se titula una de las secciones o se lee “Autorretrato convexo en el espejo deforme”), sino que se va haciendo. Este principio es esencial y, diré yo, muy oportuno en nuestro tiempo.

Este libro es una colección de poemas en prosa escritos entre 2002 y 2005, años, se dice en la nota inicial, de “cambios, de ahogo de un cáncer, de las derivas con las drogas”.

Por eso, en los poemas hay autobiografismo, bien que la expresión desfigura, emborrona, esa clave de lectura.

¿Cómo habríamos de leer literalmente, si escribe Galán: “aún no hemos encontrado los significados exactos de las palabras exactas”?



Y sirve esta cita para recordar que la poética de Galán tiene como otro de sus presupuestos fundamentales la reflexión sobre el lenguaje, una reflexión que lleva a introducir espaciamientos inusuales entre las palabras, a veladuras de frases tachadas y al mismo tiempo perfectamente legibles, y la introducción de signos que llevan la escritura más allá de la escritura.



Más allá de los temas anotados y de los que el lector encontrará en este libro, Autorretrato sin cuerpo presente habla sobre la poesía, de la escritura que vuelve sobre sí misma para ponerse en cuestión, sin que por ello se renuncie a hablar de la vida. Lectura imprescindible.