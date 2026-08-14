Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía.

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 14 de agosto de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.

Más información: Libros para llevar en la maleta: más de sesenta recomendaciones

El Cultural
Publicada

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 47

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 40

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 34

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17

5. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

6. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 86

7. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22

8. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

9. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22

10. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10

11. El sótano

Roberto Leal / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

12. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

13. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

14. La mala hija

Pedro Martí / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

16. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

17. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

18. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 97

19. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

20. Jotadé

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

No ficción

Portada de 'Todos los hombres de Sánchez'

Portada de 'Todos los hombres de Sánchez' Deusto

1. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14

2. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

3. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

4. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

5. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 244

6. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14

7. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 43

8. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

9. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 62

10. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69

11. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 224

12. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

13. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

14. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 57

15. Dormir cuando no puedes dormir

Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

16. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13

17. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

18. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18

19. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28

20. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9

Poesía

Cubierta de la 'Odisea'

Cubierta de la 'Odisea' Austral

1. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

2. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 23

3. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

4. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

5. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

6. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

7. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11

8. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9

9. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

10. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 172

11. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

12. Ilíada

Homero / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

13. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20

14. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

15. Ilíada

Homero / Gredos / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

16. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 210

17. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 30

18. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 35

19. Prosa literaria completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

20. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

Infantil y juvenil

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'.

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'. Crossbooks

1. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 26

3. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 106

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 226

5. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 48

6. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

7. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

8. Me llamo Goa 1

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14

9. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 92

10. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 21

11. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

12. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia

AlesGF / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

13. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

14. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 62

15. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16

16. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 14

17. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 55

18. El cangrejo que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

19. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10

20. Las Ratitas 17. El misterio del mar

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

Bolsillo

Cubierta de 'La paciente silenciosa'.

Cubierta de 'La paciente silenciosa'. Debolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 151

2. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 112

3. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 20

4. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

5. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 64

6. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18

7. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

8. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

9. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

10. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

11. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

12. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15

13. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9

14. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11

15. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

16. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

17. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8

18. Por si un día volvemos

María Dueñas / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6

19. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 49

20. La trenza

Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

Cómic

Cubierta de 'El viaje'.

Cubierta de 'El viaje'. Astiberri

1. Frieren 15

Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

3. DC K.O. 5

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Mujina Into The Deep 2

Inio Asano / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

6. Batman. The Dark Night Returns. Libro 2. Ed. facsímil

Frank Miller / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Berserk Master Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

8. Las mazmorras de la muerte

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Sexy Cosplay Doll 15

Shinichi Fukuda / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

10. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 35

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).