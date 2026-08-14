Los libros más vendidos: 14 de agosto de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 47
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 40
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 34
4. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17
5. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
6. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 86
7. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22
8. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
9. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 22
10. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10
11. El sótano
Roberto Leal / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
12. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
13. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5
14. La mala hija
Pedro Martí / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
16. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
17. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
18. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 97
19. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
20. Jotadé
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
No ficción
1. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14
2. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12
3. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
4. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10
5. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 244
6. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14
7. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 43
8. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
9. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 62
10. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69
11. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 224
12. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
13. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
14. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 57
15. Dormir cuando no puedes dormir
Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
16. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13
17. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
18. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18
19. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28
20. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
Poesía
1. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
2. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 23
3. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
4. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
5. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
6. Odisea (cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
7. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11
8. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9
9. Odisea
Homero / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
10. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 172
11. Odisea
Homero / Cátedra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
12. Ilíada
Homero / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
13. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20
14. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
15. Ilíada
Homero / Gredos / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
16. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 210
17. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 30
18. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 35
19. Prosa literaria completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
20. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
Infantil y juvenil
1. Heartstopper 6. Entrelazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 26
3. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 106
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 226
5. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 48
6. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
7. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
8. Me llamo Goa 1
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14
9. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 92
10. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 21
11. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
12. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia
AlesGF / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
13. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
14. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 62
15. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16
16. Asesinato para principiantes
Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 14
17. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 55
18. El cangrejo que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
19. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10
20. Las Ratitas 17. El misterio del mar
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 151
2. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 112
3. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 20
4. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
5. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 64
6. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18
7. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
8. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
9. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
10. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
11. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10
12. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15
13. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9
14. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11
15. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
16. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
17. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8
18. Por si un día volvemos
María Dueñas / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6
19. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 49
20. La trenza
Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
Cómic
1. Frieren 15
Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
3. DC K.O. 5
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Mujina Into The Deep 2
Inio Asano / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
6. Batman. The Dark Night Returns. Libro 2. Ed. facsímil
Frank Miller / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Berserk Master Edition 01
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
8. Las mazmorras de la muerte
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Sexy Cosplay Doll 15
Shinichi Fukuda / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
10. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 35
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).