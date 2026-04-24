Los libros más vendidos: 24 de abril de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 31
3. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
4. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
5. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18
6. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 24
7. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 70
9. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
10. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
11. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 15
12. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
13. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 71
14. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
15. El buen mal
Samanta Schweblin / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
17. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
18. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10
19. Con nadie
Lorenzo Silva / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
20. El fraude es el futuro
Petros Márkaris / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
3. Alzar el duelo
Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 27
5. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10
6. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 43
7. La palabra mágica
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 53
9. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 55
10. Me crie como un fascista
Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El cerebro en danza
Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
12. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
13. Un metro cuadrado
Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
14. La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera
Carmen Domingo / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
15. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
16. Atlas mitológico de Grecia
Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
17. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 228
18. Generación inquilina
Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
19. Civilización o barbarie. La batalla por el futuro de la humanidad
Alán Barroso / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Viaje a un Nuevo Mundo
Enric Juliana / Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Poesía completa
Blanca Varela / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 195
5. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 157
6. Por si (hoy) necesitas leerlo
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
8. Vengo de ver
Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
10. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
11. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
12. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 18
13. Poesía para principiantes
Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
14. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
15. Flecha de nosotros
Mariano Peyrou / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
17. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
18. Roma ardiendo y tú bailando
Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española
Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
20. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
Infantil y juvenil
1. ¡Vaya lío, Goa!
Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
3. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 80
4. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10
5. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 210
6. La destrucción de los dioses
Abigail Owen / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
8. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
9. La dama del alba
Alejandro Casona / Vicens Vives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. KPop Demon Hunters: la novela oficial
Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20
12. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 45
13. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
14. Los 15 de Fosbury
Blue Jeans / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
16. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 90
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 40
18. Osito Tito. ¡Buenas noches!
Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
20. Policán 2: Situación desesperrada
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
3. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15
4. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 38
5. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15
6. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
7. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 96
8. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20
9. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 135
10. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 36
11. El pozo de la ascensión
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
12. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
13. El héroe de las eras
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
14. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
15. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 48
16. Las que no duermen NASH
Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
17. Viento y verdad
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
18. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 39
19. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 134
20. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
Cómic
1. España partida en dos
Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
2. Dragon Ball Super n.º 24
Akira Toriyama / Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
3. Batman. Patrones oscuros 2
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
4. Nausicaä del Valle del Viento 5
Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Starman. La colección completa 3
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. El sabueso y otros relatos
H. P. Lovecraft / Gou Tanabe / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Hay algo matando niños, vol. 9
Varios autores / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Naruto Jump Remix nº 12
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. One Piece nº 13 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
10. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).