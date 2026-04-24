Los libros más vendidos: 24 de abril de 2026

Los libros más vendidos de la semana en Ficción, No Ficción y Poesía

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Ficción

Portada 'La intriga del funeral inconveniente'

1. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 31

3. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

4. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

5. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18

6. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 24

7. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 70

9. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

10. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

11. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 15

12. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

13. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 71

14. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

15. El buen mal

Samanta Schweblin / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

17. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

18. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

19. Con nadie

Lorenzo Silva / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

20. El fraude es el futuro

Petros Márkaris / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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No ficción

Portada de 'Gente a cenar'

1. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

3. Alzar el duelo

Paz Padilla / Harper Collins / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 27

5. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10

6. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 43

7. La palabra mágica

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 53

9. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 55

10. Me crie como un fascista

Antonio Maestre / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El cerebro en danza

Joaquín de Luz / Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

12. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

13. Un metro cuadrado

Llucia Ramis / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

14. La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera

Carmen Domingo / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

15. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

16. Atlas mitológico de Grecia

Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

17. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 228

18. Generación inquilina

Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

19. Civilización o barbarie. La batalla por el futuro de la humanidad

Alán Barroso / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Viaje a un Nuevo Mundo

Enric Juliana / Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

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Poesía

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Poesía completa

Blanca Varela / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 195

5. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 157

6. Por si (hoy) necesitas leerlo

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

8. Vengo de ver

Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Sonetos a Orfeo

Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

10. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

11. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

12. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 18

13. Poesía para principiantes

Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

14. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

15. Flecha de nosotros

Mariano Peyrou / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

17. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

18. Roma ardiendo y tú bailando

Miguel Gane / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española

Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

20. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6

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Infantil y juvenil

Portada de '¡Vaya lío, Goa!'

1. ¡Vaya lío, Goa!

Miriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 80

4. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

5. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 210

6. La destrucción de los dioses

Abigail Owen / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

8. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

9. La dama del alba

Alejandro Casona / Vicens Vives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. KPop Demon Hunters: la novela oficial

Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

12. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 45

13. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

14. Los 15 de Fosbury

Blue Jeans / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

16. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 90

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 40

18. Osito Tito. ¡Buenas noches!

Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

20. Policán 2: Situación desesperrada

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

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Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

3. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

4. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 38

5. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15

6. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

7. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 96

8. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20

9. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 135

10. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 36

11. El pozo de la ascensión

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

12. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

13. El héroe de las eras

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

14. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

15. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 48

16. Las que no duermen NASH

Dolores Redondo / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

17. Viento y verdad

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

18. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 39

19. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 134

20. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

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Cómic

Portada de 'España partida en dos'

1. España partida en dos

Julián Casanova / Carles Esquembre / Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

2. Dragon Ball Super n.º 24

Akira Toriyama / Toyotarô / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

3. Batman. Patrones oscuros 2

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

4. Nausicaä del Valle del Viento 5

Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Starman. La colección completa 3

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El sabueso y otros relatos

H. P. Lovecraft / Gou Tanabe / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Hay algo matando niños, vol. 9

Varios autores / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Naruto Jump Remix nº 12

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. One Piece nº 13 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

10. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).