'La amiga que me dejó': una reflexión política y social sobre la amistad entre mujeres

La periodista y escritora Nuria Labari (Santander, 1979) se enfrenta en este libro tan breve como riguroso y ameno, al duelo por una amistad perdida, rota.

La amiga que me dejó Nuria Labari Debate, 2025. 84 páginas. 12,90 €

De repente, en un momento muy complicado para Labari, una íntima amiga decide distanciarse, dejar de estar, dejar de ser.



Y, aunque Labari le da las gracias (“por todas las veces que me hizo sentir que no caería hasta el suelo”), su ausencia sin derecho a réplica la desconcierta primero y la empuja después a indagar sobre las amigas perdidas, y el sentido más profundo de la amistad, apoyándose en clásicos como Platón y Safo, pero también en Juan Benet, Carmen Martín Gaite, Natalie Clifford Barney, Deborah Levy, Andrea Marcolongo y Sara Torres.



Estructurado en tres partes –Algo imposible, Algo peor, Algo mejor–, la reflexión de Labari da un salto del asombro íntimo y personal ante el abandono inesperado de la amiga a una interesante reflexión política y social sobre la amistad entre mujeres heterosexuales “como una forma de amor capaz de hacer frente (o resistir) a la asimilación de un sistema heterocentrado y patriarcal”.



A fin de cuentas, explica, la mujer ha sido educada para poner a su pareja masculina en el centro de su proyecto vital, mientras que la amistad entre mujeres es una suerte de satélite de dos astros más importantes, el amor romántico y el materno.

De ahí que apueste por revolucionar los vínculos interpersonales, con la certeza de que es lo que va a transformar decisivamente el siglo XXI.